На Иссык-Куле нашли старинное захоронение воина

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - На Иссык-Куле найдены старинные воинские принадлежности и останки человека, предположительно относящиеся к IV-V векам до нашей эры. Об этом агентству «Кабар» сообщили в пресс-службе полномочного представителя правительства КР в Иссык-кульской области.

Историческая находка была обнаружена 21 июля во время работ по реконструкции этногородка на джайлоо Кырчын. В ходе археологических раскопок на глубине 3 метров были обнаружены наконечник стрелы и другие атрибуты воина, а также старинные стремена и удила. Для их оценки сразу же были вызваны ученые и эксперты из Бишкека.







