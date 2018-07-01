На Иссык-Куле нашли старинное захоронение воина
24 Июля 2018 08:20 189
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БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - На Иссык-Куле найдены старинные воинские принадлежности и останки человека, предположительно относящиеся к IV-V векам до нашей эры. Об этом агентству «Кабар» сообщили в пресс-службе полномочного представителя правительства КР в Иссык-кульской области.
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Историческая находка была обнаружена 21 июля во время работ по реконструкции этногородка на джайлоо Кырчын. В ходе археологических раскопок на глубине 3 метров были обнаружены наконечник стрелы и другие атрибуты воина, а также старинные стремена и удила. Для их оценки сразу же были вызваны ученые и эксперты из Бишкека.
Ключевые слова: Кыргызстан,
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