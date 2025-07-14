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    12:28, 14 Июль 2025 | GMT +5

    На Иссык-Куле утонул спортсмен из Шымкента

    В управлении спорта подчеркивают, что Ибрагим Ирисматов находился в Кыргызстане по личной инициативе и не участвовал в тренировочных сборах национальной команды, передает корреспондент агентства Kazinform.

    утонули
    Фото: freepik

    В соцсетях распространилась информация о трагедии, произошедшей в Кыргызстане. На Иссык-Куле утонул 21-летний боксер из Шымкента Ибрагим Ирисматов.

    Сообщалось, что неподалеку в это время проходили учебно-тренировочные сборы казахстанской команды боксеров до 22 лет. Это вызвало вопросы о возможной связи происшествия со сборами.

    Как сообщили в управлении спорта Шымкента, Ибрагим Ирисматов действительно являлся спортсменом городского Клуба профессионального бокса (спортивно-оздоровительного комплекса). Однако к официальным тренировкам на Иссык-Куле он отношения не имел.

    — Молодой человек приехал в Кыргызстан за личные средства, исключительно с целью отдыха, и проживал на другой базе, — уточнили в ведомстве.

    Федерация бокса Казахстана подтвердила, что в момент трагедии национальная сборная находилась на плановых сборах, а Ирисматов не числился в списках участников. Трагический случай не связан с подготовкой команды, подчеркнули в федерации.

    Теги:
    Спорт Шымкент Кыргызстан
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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