На Иртыше задержали браконьеров: дрон полиции зафиксировал операцию
Полицейские области Абай задержали группу браконьеров, занимавшихся незаконным выловом рыбы на реке Иртыш, передает корреспондент агентства Kazinform.
Операция была зафиксирована дроном, который используется стражами порядка для наблюдения за труднодоступными территориями.
В ходе обыска у организатора незаконного промысла - 35-летнего жителя Семея, обнаружили 850 килограммов рыбы различных видов, а также 398 китайских сетей, семь лодок, три бензомотора. Полицейские изъяли и незарегистрированное двуствольное ружье ИЖ-58, спрятанное под кроватью в землянке.
- Ущерб от действий браконьеров составил более 2,5 миллиона тенге. В настоящее время организатор группы и пятеро нанятых им рыбаков привлечены к ответственности. Кроме того, организатор ответит за хранение оружия без разрешения, — сообщили в пресс-службе департамента полиции области Абай.
Полиция напоминает, что незаконный вылов водных биоресурсов наносит значительный урон экосистеме и влечет строгие меры наказания.