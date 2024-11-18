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    17:28, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    На Иртыше задержали браконьеров: дрон полиции зафиксировал операцию

    Полицейские области Абай задержали группу браконьеров, занимавшихся незаконным выловом рыбы на реке Иртыш, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На Иртыше задержали браконьеров
    Фото: кадр из видео

    Операция была зафиксирована дроном, который используется стражами порядка для наблюдения за труднодоступными территориями.

    В ходе обыска у организатора незаконного промысла - 35-летнего жителя Семея, обнаружили 850 килограммов рыбы различных видов, а также 398 китайских сетей, семь лодок, три бензомотора. Полицейские изъяли и незарегистрированное двуствольное ружье ИЖ-58, спрятанное под кроватью в землянке.

    На Иртыше задержали браконьеров
    Фото: кадр из видео

    - Ущерб от действий браконьеров составил более 2,5 миллиона тенге. В настоящее время организатор группы и пятеро нанятых им рыбаков привлечены к ответственности. Кроме того, организатор ответит за хранение оружия без разрешения, — сообщили в пресс-службе департамента полиции области Абай.

    Полиция напоминает, что незаконный вылов водных биоресурсов наносит значительный урон экосистеме и влечет строгие меры наказания.

     

    На Иртыше задержали браконьеров
    Фото: кадр из видео

     

     

    Теги:
    МВД РК Полиция Браконьерство Область Абай Видео
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
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