На Иртыше задержали браконьеров: дрон полиции зафиксировал операцию

Операция была зафиксирована дроном, который используется стражами порядка для наблюдения за труднодоступными территориями.

В ходе обыска у организатора незаконного промысла - 35-летнего жителя Семея, обнаружили 850 килограммов рыбы различных видов, а также 398 китайских сетей, семь лодок, три бензомотора. Полицейские изъяли и незарегистрированное двуствольное ружье ИЖ-58, спрятанное под кроватью в землянке.

Фото: кадр из видео

- Ущерб от действий браконьеров составил более 2,5 миллиона тенге. В настоящее время организатор группы и пятеро нанятых им рыбаков привлечены к ответственности. Кроме того, организатор ответит за хранение оружия без разрешения, — сообщили в пресс-службе департамента полиции области Абай.

Полиция напоминает, что незаконный вылов водных биоресурсов наносит значительный урон экосистеме и влечет строгие меры наказания.