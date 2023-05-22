На инженерно-технические специальности в Казахстане выделено 60% всех грантов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев сообщил, что 60% всех грантов выделено на инженерно-технические специальности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, 60% всех грантов выделено на инженерно-технические специальности. Общее количество образовательных грантов, выделенных на обучение на всех уровнях высшего и послевузовского образования, составляет 88 тысяч. Кроме того, увеличилось количество грантов по педагогической квоте, в 2023 году на это будет выделено 6280 грантов. По программе Серпін выделено 3653 гранта», - сказал Куаныш Ергалиев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По словам вице-министра, из общего количества грантов для обучения на бакалавриате выделено 73 тысячи, на магистратуру – 13 тысяч, на докторантуру – 1890 грантов.

«Мы также планируем провести прием документов на грант с 13 по 20 июля, а разместить список обладателей грантов до 10 августа. Зачисление в вузы будет осуществляться до 25 августа. ЕНТ проводится пять раз в год: для обучения на платной основе – в январе, марте, августе, для участия в конкурсе грантов – основное ЕНТ, которое сейчас идет», - добавил Куаныш Ергалиев.