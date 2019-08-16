На имущество и счета Алмазбека Атамбаева наложен арест

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Генеральная прокуратура Кыргызстана рассказала об имуществе бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева, на которое наложен арест, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.
Согласно информации пресс-службы Генпрокуратуры КР, в рамках расследования уголовных дел, фигурантом которых является Атамбаев, наложен арест на имущество, ценные бумаги, акции, на все расчетные счета имеющихся в следующих банках КР:
ОАО «Кыргызкоммерцбанк»;
ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»;
ОАО «Оптима Банк»;
ЗАО «Кыргызско-Швейцарский Банк»;
ОАО «Капитал Банк»;
ОАО РК «АМАНБАНК»;
ЗАО АКБ «Толубай»;
ОАО «РСК Банк»;
ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк»;
ЗАО «БТА Банк»;
ОАО «Дос-Кредобанк»;
ЗАО «ЭкоИсламикБанк»;
ОАО «Евразийский Сберегательный Банк»;
ЗАО «Банк Азии»;
ОАО «БАКАЙ БАНК»;
ОАО «Халык Банк Кыргызстан»;
Бишкекский филиал Национального банка Пакистана;
ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк»;
ОАО «ФинансКредитБанк»;
ОАО «Айыл Банк»;
ОАО «Росинбанк»;
ОАО Банк «Бай-Тушум»;
ЗАО «ФИНКА Банк»;
ОАО «Чанг Ан Банк»;
ЗАО «Банк Компаньон».
И содержимое банковских ячеек, принадлежащих следующим юридическим и физическим лицам:
Атамбаев Алмазбек Шаршенович;
Атамбаева Раиса Минахмедовна;
ОАО Кыргызавтомаш;
ОсОО «Апрель-ТВ»;
Общественный фонд «Апрель»;
ОсОО «Редакция телерадиокомпании «Канал D» (Канал Ди);
Общественное объединение «Республиканский Общественный Экспертный совет по вопросам Устойчивого Человеческого развития»;
Учреждение «Медико-образовательный научный центр «Здоровье и долголетие» (МОНЦЗиД);
Объединение юридических лиц «Ассоциация Телерадиоорганизаций»;
Объединение юридических лиц «Ассоциации предприятий «Корпорация Кыргызавтомаш».
В целях обеспечения исполнения приговора в части возмещения материального ущерба и морального вреда, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, по которым следствие имеет достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого Атамбаева А.Ш. и его близких родственников, наложен арест на имущество на следующих физических и юридических лиц:
Атамбаев Алмазбек Шаршенович:
- ТОЙОТА-ЛЭНДКРУЗЕР, 2000 года год выпуска;
- МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО, 1997 года выпуска;
- ТОЙОТА-ЛЭНДКРУЗЕР, 1998 года год выпуска;
- МАН, 1993 года выпуска;
- БМВ-Х53, 2001 года выпуска;
- земельный участок, Аламудунский район, с.Кой-Таш, ул.Б/н;
- земельный участок, Ыссык-Кульский район, а/а Чон-Сары-Ойский, квартал Курортно-рекреационная зона;
- пастбище, Аламудунский район, с.Арашан;
- земельный участок, Аламудунский район, с.Арашан;
- многолетние насаждения, Аламудунский район, с.Кой-Таш, уч.Аламудун;
- земельный участок, Аламудунский район, с.Кой-Таш;
- оздоровительный центр, Аламудунский район, с.Кой-Таш;
- жилой дом, Аламудунский район, с.Арашан, ул.Полевая;
- многолетние насаждения, Аламудунский район, с.Арашан, ул.2-участок;
- многолетние насаждения Аламудунский район, с.Арашан, уч.Татыр;
Атамбаева Раиса Минахмедовна:
- ТОЙОТА-ЛЭНДКРУЗЕР, 2004 года выпуска;
- МЕРСЕДЕС-БЕНЦ600, 1994 года выпуска;
- ГАЗ 3110, 1999 года выпуска;
- квартира, г.Бишкек, ул.Московская;
- жилой дом, г.Бишкек, пер.Новооктябрьский;
ОАО Кыргызавтомаш:
- нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова;
- земельный участок, г.Бишкек, ул.Матросова;
- земельный участок, г.Бишкек, ул.Матросова;
- нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова;
- железная дорога, г.Бишкек, ул.Матросова;
- земельный участок, г.Бишкек, ул.Матросова;
- земельный участок, г.Бишкек, ул.Матросова;
- нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова;
- нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова;
- торговый центр, г.Бишкек, ул.Матросова;
- нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова;
- нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова;
- нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова;
- земельный участок, г.Бишкек, ул.Матросова;
- нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Л.Толстого;
- земельный участок, г.Бишкек, ул.Матросова;
- нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова;
- нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова;
- цех, г.Бишкек, ул.Матросова;
- квартира, г.Бишкек, ул.Ибраимова;
- магазин, г.Бишкек, ул.Матросова;
- цех, г.Бишкек, ул.Матросова;
- склад, г.Бишкек, ул.Матросова;
- склад, г.Бишкек, ул.Матросова;
- цех, г.Бишкек, ул.Матросова;
- земельный участок, г.Бишкек, ул.Матросова;
- цех, г.Бишкек, ул.Матросова;
- нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова;
- нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова;
- нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова;
- нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова;
- склад, г.Бишкек, ул.Матросова;
- нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова;
- склад, г.Бишкек, ул.Матросова;
- нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова;
- резервуар, г.Бишкек, ул.Матросова;
- цех, г.Бишкек, ул.Матросова;
- нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова;
- цех, г.Бишкек, ул.Матросова;
- склад, г.Бишкек, ул.Матросова;
- нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова;
- нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова;
- многоквартирный дом, г.Бишкек, микр.Джал;
- нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова;
- нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова;
- цех, г.Бишкек, ул.Матросова;
- склад, г.Бишкек, ул.Матросова;
- цех, г.Бишкек, ул.Матросова;
- квартира, г.Бишкек, микр.Джал;
- нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова;
- нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова;
- цех, г.Бишкек, ул.Матросова;
- офис, г.Бишкек, ул.Матросова;
- квартира, г.Бишкек, микр.Джал;
- квартира, г.Бишкек, микр.Джал;
- квартира, г.Бишкек, микр.Джал;
- цех, г.Бишкек, ул.Матросова;
- квартира, г.Бишкек, микр.Джал;
- квартира, г.Бишкек, микр.Джал;
- квартира, г.Бишкек, микр.Джал;
- квартира, г.Бишкек, ул.Ибраимова;
- квартира, г.Бишкек, ул.Ибраимова;
- нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова;
- нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Горького;
- квартира, г.Бишкек, микр.Джал;
- квартира, г.Бишкек, микр.Джал;
- квартира, г.Бишкек, микр.Джал;
- квартира, г.Бишкек, микр.Джал;
- квартира, г.Бишкек, микр.Джал;
- квартира, г.Бишкек, микр.Джал;
- квартира, г.Бишкек, микр.Джал;
- квартира, г.Бишкек, микр.Джал;
- квартира, г.Бишкек, микр.Джал;
- квартира, г.Бишкек, микр.Джал;
- нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова;
- нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова;
- склад, г.Бишкек, ул.Матросова;
- цех, г.Бишкек, ул.Матросова;
- нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова;
- нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова;
- нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова;
- цех, г.Бишкек, ул.Матросова;
- склад, г.Бишкек, ул.Матросова;
- нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова;
- цех, г.Бишкек, ул.Матросова;
- цех, г.Бишкек, ул.Матросова;
- нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова;
- нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова;
- цех, г.Бишкек, ул.Матросова;
- цех, г.Бишкек, ул.Матросова;
- склад, г.Бишкек, ул.Матросова;
- нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова;
- нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова;
- нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова;
- нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова;
- цех, г.Бишкек, ул.Матросова;
- цех, г.Бишкек, ул.Матросова;
- нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова;
- цех, г.Бишкек, ул.Матросова;
- нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова;
- квартира, г.Бишкек, микр.Джал.
ОАО «Медиа Форум»:
- земельный участок, г.Бишкек, ул.7 апреля;
- земельный участок, г.Бишкек, ул.7 апреля;
- нежилое помещение, г.Бишкек, ул.7 апреля;
ОсОО Научно-производственная фирма «Форум»:
- незавершенный объект, Ыссык-Кульский район, г.Чолпон-Ата, квартал Курортно-рекреационная зона;
- незавершенный объект, Ыссык-Кульский район, г.Чолпон-Ата, квартал Курортно-рекреационная зона;
- земельный участок, Ыссык-Кульский район, г.Чолпон-Ата, квартал Курортно-рекреационная зона;
ОсОО «Апрель-ТВ»:
- студия ТВ, Радио, г.Джалал-Абад, ул.Ленина;
- телецентр, г.Джалал-Абад, ул.Ленина;
Общественный фонд «Апрель»;
ОсОО «Редакция телерадиокомпании «Канал D» (Канал Ди);
Общественное объединение «Республиканский Общественный Экспертный совет по вопросам Устойчивого Человеческого развития»;
Учреждение «Медико-образовательный научный центр «Здоровье и долголетие» (МОНЦЗиД);
Объединение юридических лиц «Ассоциация Телерадиоорганизаций»;
Объединение юридических лиц «Ассоциации предприятий «Корпорация Кыргызавтомаш».
Напомним, в июне этого года, в Кыргызстане депутатами Жогорку Кенеша была создана специальная депутатская комиссия по изучению озвученных обвинений в отношении Алмазбека Атамбаева. По итогам ее работы, было решено предъявить обвинение экс-президенту Кыргызстана по шести эпизодам. 27 июня этого года Жогорку Кенеш принял решение о снятии неприкосновенности с Алмазбека Атамбаева.
7 августа этого года стало известно о проведении специальной операции по задержанию бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш, что находится близ Бишкека. В доме экс-главы республики произошла стрельба. В результате, по информации кыргызстанского минздрава, в больницы города Бишкека и Чуйскую областную объединенную больницу поступили 45 пострадавших с различными травмами.
8 августа на заседании Совета безопасности страны Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о том, что Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы КР, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона.
В этот же день Алмазбек Атамбаев был задержан сотрудниками правоохранительных органов. 9 августа Алмазбеку Атамбаеву избрали меру пресечения – его взяли под стражу до 26 августа. В селе Кой-Таш в доме экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева изъяты различные виды огнестрельного оружия и боеприпасы.
В рамках событий 7-8 августа в селе Кой-Таш в отношении соратников бывшего президента Алмазбека Атамбаева возбуждено восемь уголовных дел, сообщил генеральный прокурор Кыргызской Республики Откурбек Джамшитов. Алмазбек Атамбаев пытался совершить государственный переворот, рассказал на пресс-конференции председатель Государственного комитета национальной безопасности КР Орозбек Опумбаев.
Генеральная прокуратура Кыргызстана вручила бывшему президенту КР Алмазбеку Атамбаеву уведомление о подозрении его в преступлениях по четырем эпизодам.
16 августа этого года в ходе выездного заседания Бишкекского городского суда, которое состоялось в ГКНБ, суд рассмотрел меру пресечения бывшего президента Алмазбека Атамбаева. В результате заседания суд меру пресечения не изменил, Алмазбек Атамбаев был оставлен под стражей в следственном изоляторе ГКНБ до 26 августа.