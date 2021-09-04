НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На Играх стран СНГ казахстанские борцы завоевали пять медалей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК, сегодня на спортивных играх среди стран СНГ мастера ковров определили, кто сильнее в нескольких весах. В дворце единоборств «Ак Барс» наши борцы завоевали пять медалей.

Мадияр Маулетканов (63 кг) в финале уступил белорусскому борцу Глебу Макаренко и стал серебряным призером.

После этого Динмухамед Кошкар в весе 67 килограммов уступил азербайджанцу Хасрату Джафарову и принес в копилку страны вторую серебряную медаль.

Расул Жунус, выступавший в весовой категории 77 кг, завоевал бронзу и расположился после россиянина Ислама Алиева и узбекистанца Муроджона Алимжанова.

Кроме того, в весе 87 кг Максат Сайлау стал серебряным призером.

Также Асылбек Жанибекулы, вышедший на ковер в весе 130 килограммов, завоевал бронзовую медаль в утешительном поединке. «Золото» досталось азербайджанцу Сархану Маммадову, победившему белорусского спортсмена Никиту Ковальского.

Пока казахстанская команда занимает четвертое место в общекомандном зачете с тремя серебряными и двумя бронзовыми медалями.



