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    12:11, 04 Сентябрь 2021 | GMT +6

    На Играх стран СНГ казахстанские борцы завоевали пять медалей

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На Играх стран СНГ казахстанские борцы завоевали пять медалей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК, сегодня на спортивных играх среди стран СНГ мастера ковров определили, кто сильнее в нескольких весах. В дворце единоборств «Ак Барс» наши борцы завоевали пять медалей.

    Мадияр Маулетканов (63 кг) в финале уступил белорусскому борцу Глебу Макаренко и стал серебряным призером.

    После этого Динмухамед Кошкар в весе 67 килограммов уступил азербайджанцу Хасрату Джафарову и принес в копилку страны вторую серебряную медаль.

    Расул Жунус, выступавший в весовой категории 77 кг, завоевал бронзу и расположился после россиянина Ислама Алиева и узбекистанца Муроджона Алимжанова.

    Кроме того, в весе 87 кг Максат Сайлау стал серебряным призером.

    Также Асылбек Жанибекулы, вышедший на ковер в весе 130 килограммов, завоевал бронзовую медаль в утешительном поединке. «Золото» досталось азербайджанцу Сархану Маммадову, победившему белорусского спортсмена Никиту Ковальского.

    Пока казахстанская команда занимает четвертое место в общекомандном зачете с тремя серебряными и двумя бронзовыми медалями.



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