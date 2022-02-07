На холод в школьных кабинетах пожаловались родители учеников акиму СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Родители учащихся средней школы №10 города Петропавловска пожаловались акиму Северо-Казахстанской области Кумару Аксакалову на снижение температуры в некоторых кабинетах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Обращение родители разместили в рубрике «Народный контроль» на официальном сайте облакимата. Родители написали, что батареи в школе практически холодные. В кабинетах включают обогреватели, но они со своей функцией не справляются. Если подключить больше обогревателей, то отключится электричество. Родители обеспокоены тем, что в регионе даже не установились морозы, а дети замерзают на уроках.

С тем же вопросом родители обратились в филиал партии Nur Otan. Руководитель управления образования Назир Жашибеков заверил, что температурный режим в школе восстановлен и соответствует санитарным нормам. По его словам, понижение температуры было вызвано неисправностью насоса для подачи воды. В момент, когда в нескольких кабинетах температура понизилась до 14-16 градусов по Цельсию, оказалось невозможным вмешательство в ручном режиме из-за полного автоматического управления теплового узла. Провели экстренное совещание с представителями подрядной и проектной организацией с участием заместителя акима Петропавловска.

«В июле 2021 года школой проведен конкурс на разработку проекта на установку автоматического теплового узла. В августе проведены монтажные работы по его установке, отрегулированы в автоматическом режиме температура и давление подачи воды. Также проведена опрессовка и промывка отопительной системы. На начало отопительного сезона проблемы не выявлялись, всё проходило в штатном режиме. Когда была выявлена неисправность, в ходе обследования теплового узла принято решение о замене насоса для подачи воды, работы уже завершены», - пояснил Н. Жашибеков.