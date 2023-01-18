Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

На хоккейном турнире Универсиады-2023 состоится матч США — Казахстан

18 Января 2023, 08:31
На хоккейном турнире Универсиады-2023 состоится матч США — Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В среду, 18 января, студенческая сборная Казахстана по хоккею проведет заключительный матч группового этапа на Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсиде — она сыграет против команды США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Матч США — Казахстан начнется в 20:30 по астанинскому времени.

После четырех сыгранных матчей сборная Казахстана имеет максимальный показатель — 12 очков. Казахстан, одержал четыре победы в основное время, причем сделал это крупно: казахстанские хоккеисты разгромили сборные Южной Кореи (5:1), Венгрии (9:1), Великобритании (15:1) и Словакии (4:0). Таким образом, общая разница заброшенных и пропущенных шайб у Казахстана на данный момент — 33:3. Что касается положения команд в группе, оно таково: Казахстан — 12 очков (4 матча), Словакия — 9 очков (4 матча), США — 6 очков (3 матча), Венгрия — 6 очков (4 матча), Южная Корея — 0 очков (3 матча), Великобритания — 0 очков (4 матча). В плей-офф выйдут команды, занявшие первое и второе места.


Новости по теме
Казахстанцы стартуют на чемпионате Азии 2023 по боксу до 22 лет в Бангкоке
Казахстанская лыжница Ксения Шалыгина остановилась в шаге от медали Универсиады-2023
Казахстанские хоккеисты успешно выступили на турнире в Казани
Теги:
Читайте также
Казахстанцы стартуют на чемпионате Азии 2023 по боксу до 22 лет в Бангкоке
Казахстанские хоккеисты успешно выступили на турнире в Казани
Казахстанская лыжница Ксения Шалыгина остановилась в шаге от медали Универсиады-2023
Жанкош Тураров вошел в элитный мировой рейтинг боксеров-чемпионов
Юлия Путинцева одержала победу в первом круге Australian Open-2023
Казахстан выиграл 10 медалей еще до старта чемпионата Азии по боксу до 22 лет
Женская сборная Казахстана узнала первых соперниц на чемпионате Азии по боксу
Гонщик «Астаны» стал 37-м в прологе «Тура Даун Андер»
Новости партнеров
Популярное
1 Танат Айдарбеков назначен акимом Талгарского района Алматинской области
2 Назначения произошли в Генеральной прокуратуре РК
3 Талгат Уали назначен официальным представителем Министерства юстиции
4 Куаныш Асылов назначен первым заместителем акима Шымкента
5 Правила въезда и пребывания иммигрантов изменили в Казахстане

Лента новостей