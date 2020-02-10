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вчера 22:42
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вчера 14:53
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На HBO не знали, где Казахстан: Леффлер раскрыл секрет популярности Головкина
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадия Головкина Том Леффлер вспомнил, как казахстанский боксер начинал свой американский этап карьеры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
«Геннадию, его менеджерам, тренеру было все равно, с кем он будет драться. В итоге он сразился с чемпионом Европы, поляком Гжегожем Проксой. И Головкин сразу показал всем зрелищный бой на HBO. Один из его секретов заключался в том, что всякий раз он делал большой шаг вперед, демонстрируя великолепное выступление. Он знал, что в первом бою на «Гардене» и HBO будет давление, но справился с ним и показал невероятный перфоманс. В итоге все подписчики HBO хотели его видеть и дальше. А ведь ни многие фанаты, ни даже люди с HBO, просто не знали, где находится Казахстан. И английский Геннадия тоже был не так хорош», — признался Леффлер.
Свой первый бой в США Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) провел 1 сентября 2012 года против Гжегожа Проксы (29-4, 21 КО). Головкин победил техническим нокаутом в пятом раунде и защитил свои пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA и IBO.
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