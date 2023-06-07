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На Хайнане объявлен наивысший уровень опасности в связи с проливными дождями

Автор:  
Руслан Сулейменов
7 Июня 2023, 18:08
На Хайнане объявлен наивысший уровень опасности в связи с проливными дождями Фото: Xinhua

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В курортном городе Санья провинции Хайнань (Южный Китай) в среду объявлен наивысший красный уровень опасности в связи с проливными дождями на острове, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно заявлению управления по делам образования г.Санья, в среду, 7 июня, детские сады будут закрыты весь день, а начальные и средние школы приостановят занятия на полдня.

Метеорологическая служба г.Санья в среду повысила уровень опасности в связи с ливнями с оранжевого до наивысшего красного уровня. За несколько часов в отдельных городских районах выпало свыше 156 мм осадков.

Информации о каких-либо происшествий из-за проливных дождей в городе Санья не поступало.

В конце мая текущего года, проливные дожди обрушились на провинцию Хэнань (Центральный Китай), что сказалось на урожае пшеницы. Для ликвидации последствий министерством финансов и министерством сельского хозяйства и сельских дел КНР выделены около $28,21 млн. Как сообщается, средства предназначены для сбора урожая на полях, пострадавших от ливней, с помощью сельскохозяйственной техники и сушки влажного зерна, чтобы минимизировать потери, вызванные стихийными бедствиями.

В КНР действует четырехуровневая система предупреждения населения о стихийных бедствиях, которая включает синий, желтый, оранжевый и красный цвета.


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