На гранты и микрокредиты для костанайцев предусмотрено около 1,7 миллиардов тенге

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В целях повышения доходов населения, вовлечения граждан в продуктивную занятость государством оказываются меры поддержки предпринимательских инициатив через предоставление микрокредитов, гарантий, грантов на реализацию новых бизнес-идей, бесплатное обучение основам предпринимательства в рамках госпрограммы «Еңбек». В Костанайской области на это предусмотрено более 1,7 миллиардов тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя управления координации занятости и социальных программ акимата области Гульнар Абенову.

Также, по информации руководителя ведомства, в текущем году предусмотрено микрокредитование в рамках Дорожной карты занятости.

«На реализацию второго направления Государственной программы «Еңбек» в текущем году области выделено 1 705,6 млн. тенге, в том числе на микрокредитование - 1 416,1 млн. тенге;

гарантирование микрокредитов - 57 млн. тенге; субсидирование операционных расходов - 5 млн. тенге; гранты на реализацию новых бизнес-идей - 227,5 млн. тенге»,- сообщила Г. Абенова.

По линии управления координации занятости населению предоставляются две меры господдержки - это гранты на реализацию новых бизнес-идей и обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау-Бизнес».

«На сегодняшний день из 390 грантов выдано 344 на сумму 200 млн. тенге.

Необходимо активизировать работу по выдаче грантов в Аулиекольском (40%), Карабалыкском (50%) районах, в городе Аркалык (60,9%), в Наурзумском (66,7%) и Узункольском (70%) районах, - добавила она. - Гранты выданы на приобретение животных, скота и птицы - 37,5% (128 грантов), на приобретение орудий труда и инвентаря - 37,5% (128 грантов), 25% (86 грантов) выдано на приобретение оборудования (оборудование для теплицы, швейное оборудование, оборудование для пекарни и кондитерского цеха, химчистки, автомойки».

Как отмечает Гульнар Абенова, в числе получателей грантов 49,1% или 169 человек – молодежь, 54,4% или 186 человек – женщины, 17 человек – малообеспеченные, 40 человек – члены многодетных семей, 15 человек – лица с ограниченными возможностями.

Также в целях вовлечения населения в предпринимательство программой «Еңбек» в регионе предусмотрено бесплатное обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» в формате онлайн через автоматизированную информационную систему «AtamekenAcademy».

«На 10 августа текущего года обучено 1261 участников, из них сертификат о завершении обучения получили (по предварительным данным) 1198 выпускников (95% от общего числа). В соответствии с условиями Программы плановый показатель эффективности по количеству открывших/расширивших бизнес, составляет не менее 30% или 375 человек от числа обученных. Фактически за истекший период 2021 года 441 участник проекта или 36,8% открыли или расширили бизнес», - пояснила Гульнар Абенова.

Из числа участников проекта «Бастау Бизнес» текущего года получили кредиты и гранты 181 человек.