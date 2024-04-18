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    15:49, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    На границе Узбекистана и Кыргызстана обнаружили еще один секретный тоннель для незаконной миграции

    Кыргызстан, Узбекистан
    Фото: Kaktus.media

    В Джалал-Абадской области Кыргызстана был обнаружен очередной тоннель, ведущий в Узбекистан. Подозреваемый, житель Кыргызстана, переправлял через него людей и товары. По подозрению в незаконном пересечении границы задержана 40-летняя гражданка Узбекистана, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МВД Кыргызстана.

    Сотрудники УВД Ошской области и Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана 5 апреля задержали 40-летнюю гражданку Узбекистана Х. Б. около контрольно-пропускного пункта «Достук».

    Женщину подозревали в незаконном пересечении государственной границы.

    Было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы Кыргызстана и начаты оперативные следственные мероприятия. По результатам было возбуждено еще одно уголовное дело — об организации незаконной миграции. Выяснилось, что некие лица занимаются незаконной переправкой граждан, а также товаров через границу с Узбекистаном.

    В ночь на 12 апреля был задержан 39-летний житель Ноокенского района К. Х., который за отдельную плату переправлял через границу людей и товары.

    У задержанного были обнаружены и изъяты ранее помеченные денежные средства и бинокль ночного видения, а также было обнаружено место, где хранились незаконно переправленные товары.

    В ходе следствия был проведен обыск в доме К. Х. Там были найдены 87 коробок с 41 видом различных лекарственных средств и медицинских изделий, в том числе психотропные вещества. По предварительным данным, стоимость обнаруженных товаров составляет 30 тысяч долларов.

    По обнаруженным лекарственным и другим средствам назначены соответствующие экспертизы.

    Теги:
    Узбекистан Борьба с преступностью Кыргызстан Видео Мировые новости Центральная Азия
    Сафаргалиева Малика
    Автор
    Сафаргалиева Малика
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