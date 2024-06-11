На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение

На кыргызско-таджикской границе в 12:27 произошло землетрясение силой около 4 баллов в эпицентре, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным Института Сейсмологии НАН КР, сила землетрясения в эпицентре составила около 4 баллов по 12-балльной шкале MSK-64, магнитудой Mpv=4,2, энергетическим классом K=9,9. Очаг землетрясения располагается в 27 км к юго-востоку от села Дароот-Коргон, в 140 км к юго-западу от г. Ош.

В населенных пунктах Дароот-Коргон, Ачык-Суу, Кара-Шыбак и Жар-Башы подземные толчки ощущались силой 3 балла, в селах Карамык, Шибээ, Кулчу, Чак и Кызыл-Эшме — 2,5 балла.