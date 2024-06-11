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    15:04, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение

    землетрясение
    Фото: Анадолу

    На кыргызско-таджикской границе в 12:27 произошло землетрясение силой около 4 баллов в эпицентре, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По данным Института Сейсмологии НАН КР, сила землетрясения в эпицентре составила около 4 баллов по 12-балльной шкале MSK-64, магнитудой Mpv=4,2, энергетическим классом K=9,9. Очаг землетрясения располагается в 27 км к юго-востоку от села Дароот-Коргон, в 140 км к юго-западу от г. Ош.

    В населенных пунктах Дароот-Коргон, Ачык-Суу, Кара-Шыбак и Жар-Башы подземные толчки ощущались силой 3 балла, в селах Карамык, Шибээ, Кулчу, Чак и Кызыл-Эшме — 2,5 балла.

    Теги:
    Землетрясение Кыргызстан Таджикистан Сейсмологи Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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