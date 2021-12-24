На границе Вьетнама и Китая скопилось более 6 тысяч грузовых машин
ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Количество грузовых машин, скопившихся на въезде в Китай у пропускных пунктов в северных регионах Вьетнама, превысило 6 тысяч. Такие данные приводит издание Viet Nam News со ссылкой на таможенную службу страны, передает МИА «Казинформ».
Как пишет издание, на сегодняшний день очередь из грузовиков перед пунктами пропуска на вьетнамско-китайской границе составила около 6200 автомобилей. В последнее время значительно сократилось количество грузовых машин, проходящих таможенную очистку, и к пунктам пропуска их приезжает больше, что приводит к образованию заторов.
Ограничения связывают с ужесточением Китаем мер по профилактике и контролю COVID-19 в конце текущего года.
По сообщению Nikkei, введение китайской стороной ограничений на трансграничные торговые потоки с рядом стран Юго-Восточной Азии, включая Вьетнам, направлено на предотвращение распространения коронавируса в преддверии «крупных событий» в ближайшие месяцы в Китае – Новый год по лунному календарю и зимние Олимпийские игры в Пекине.
- Как карагандинцы смогут приобрести электронный проездной билет
- Движение по трассе «Мерке – Шу – Бурылбайтал» открыто на 257 километрах
- В мегаполисе Китая введен локдаун
- Открытие крупной развязки в Алматы: в схему движения вновь внесли изменения
- Об ухудшениях погодных условий предупредили водителей в Нур-Султане
- Алихан Смаилов провел совещание по вопросам субсидирования в сфере пассажирских автоперевозок
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана