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На границе Вьетнама и Китая скопилось более 6 тысяч грузовых машин

24 Декабря 2021 22:10
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На границе Вьетнама и Китая скопилось более 6 тысяч грузовых машин

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Количество грузовых машин, скопившихся на въезде в Китай у пропускных пунктов в северных регионах Вьетнама, превысило 6 тысяч. Такие данные приводит издание Viet Nam News со ссылкой на таможенную службу страны, передает МИА «Казинформ».

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Как пишет издание, на сегодняшний день очередь из грузовиков перед пунктами пропуска на вьетнамско-китайской границе составила около 6200 автомобилей. В последнее время значительно сократилось количество грузовых машин, проходящих таможенную очистку, и к пунктам пропуска их приезжает больше, что приводит к образованию заторов.

Ограничения связывают с ужесточением Китаем мер по профилактике и контролю COVID-19 в конце текущего года.

По сообщению Nikkei, введение китайской стороной ограничений на трансграничные торговые потоки с рядом стран Юго-Восточной Азии, включая Вьетнам, направлено на предотвращение распространения коронавируса в преддверии «крупных событий» в ближайшие месяцы в Китае – Новый год по лунному календарю и зимние Олимпийские игры в Пекине.



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#Транспорт   #Китай  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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