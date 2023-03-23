На границе Таджикистана и Кыргызстана произошло землетрясение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК в 7 часов 53 минуты зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Кпзинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 710 км на юго-запад от г. Алматы на границе Таджикистана и Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 9.8. Магнитуда MPV 4.6. Координаты эпицентра 39.52° с.ш. 69.98° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Как сообщалось, в Таразе, Шымкенте и Туркестанской области ночью ощутили подземные толчки силой 2-3 балла. Эпицентр землетрясения был расположен в 740 км на юго-запад от г. Алматы, на территории Таджикистана.

Также в Ташкенте и других городах Узбекистана вновь ощущалось сильное землетрясение. В 6 часов27 минут казахстанские сейсмологи зафиксировали еще одно землетрясение в Таджикистане.

21 марта ночью в Алматы, Таразе и Шымкенте, Кызылординской и Туркестанской областях ощутили подземные толчки силой 2-3 балла, что явилось отголоском сильного землетрясения в Афганистане.