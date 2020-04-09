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На границе с Кыргызстаном задержано восемь грузовиков с 300 тоннами муки

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
9 Апреля 2020, 13:06
На границе с Кыргызстаном задержано восемь грузовиков с 300 тоннами муки

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В пограничном пункте на границе с Кыргызстаном задержано восемь грузовых автомашин, вывозивших из страны 300 тонн муки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ МФ РК.

В условиях действия режима чрезвычайного положения Департаментом экономических расследований по Жамбылской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК проводятся оперативные мероприятия по выявлению фактов манипуляции и искусственного завышения цен на продукты питания первой необходимости.

3 апреля 2020 года на пограничном контрольно-пропускном пункте «Карасу», расположенном в Кордайском районе, сотрудниками Департамента задержано восемь грузовых автомашин, вывозивших из Казахстана в Кыргызстан 300 тонн муки. При этом, в подложных товаро-транспортных накладных перевозимый товар именован как «цемент».

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 214 УК РК (незаконное предпринимательство).

«Если Вам стали известны подобные факты просим обратиться в Департамент экономических расследований по Жамбылской области по телефонам доверия: 8 (7262) 34-75-38, 8 (7262) 34-76-26», - отмечается в сообщении.


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