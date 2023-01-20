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На границе с Казахстаном задержали разыскиваемую в России преступницу

20 Января 2023, 12:44
На границе с Казахстаном задержали разыскиваемую в России преступницу

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Разыскиваемую в России преступницу задержали при перечении казахстанской границы в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления криминальной полиции департамента полиции ВКО и отдела полиции Шемонаихинского района совместно с сотрудниками Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК при пересечении государственной границы республики задержали 41-летнюю гражданку Российской Федерации.

Как оказалось, россиянка с сентября прошлого года скрывалась от правоохранителей РФ. Установлено, что в период с октября по ноябрь 2021 года из арендованного жилья она украла имущество хозяев. Сумма причиненного ущерба оценивается в 15 тысяч рублей. Задержанная была водворена в изолятор временного содержания, на сегодня совместно с органами прокуратуры решается вопрос об ее экстрадиции.


Фото: polisia.kz


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