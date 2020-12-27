Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

На границе Кыргызстана и Узбекистана произошло землетрясение силой пять баллов

Редактор:  
Гульмира Байзакова
27 Декабря 2020, 09:56
На границе Кыргызстана и Узбекистана произошло землетрясение силой пять баллов

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - На границе Кыргызстана и Узбекистана 26 декабря, в 16:28 произошло землетрясение силой в эпицентре пять баллов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

По данным Института сейсмологии НАН КР, толчки ощущались в г. Кадамжай, сёлах Пүлгөн, Таш-Кыя - 5 баллов, Котормо, Гайрат - 4 балла, городе Кызыл-Кыя - 3,5 балла, в селе Кызыл-Булак Ош области Ноокатского района - 4 балла, в селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района - 3,5 балла.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.


Происшествия   Узбекистан   Кыргызстан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
«Астана» объявила состав на французскую многодневку