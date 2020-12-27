На границе Кыргызстана и Узбекистана произошло землетрясение силой пять баллов

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - На границе Кыргызстана и Узбекистана 26 декабря, в 16:28 произошло землетрясение силой в эпицентре пять баллов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

По данным Института сейсмологии НАН КР, толчки ощущались в г. Кадамжай, сёлах Пүлгөн, Таш-Кыя - 5 баллов, Котормо, Гайрат - 4 балла, городе Кызыл-Кыя - 3,5 балла, в селе Кызыл-Булак Ош области Ноокатского района - 4 балла, в селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района - 3,5 балла.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.