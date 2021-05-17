На границе Казахстана и Китая зафиксировано землетрясение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 352 км на северо-восток от города Алматы, на границе Китая и Казахстана, зафиксировано землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ).

«Сетью сейсмических станций СОМЭ Комитета науки Министерства образования и науки Казахстана 16 мая 2021 года в 22 часа 45 минут 20 секунд Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Энергетический класс землетрясения 10.3, магнитуда 4.7», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».















