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    00:01, 17 Май 2021 | GMT +6

    На границе Казахстана и Китая зафиксировано землетрясение

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 352 км на северо-восток от города Алматы, на границе Китая и Казахстана, зафиксировано землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ).

    «Сетью сейсмических станций СОМЭ Комитета науки Министерства образования и науки Казахстана 16 мая 2021 года в 22 часа 45 минут 20 секунд Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Энергетический класс землетрясения 10.3, магнитуда 4.7», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».






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