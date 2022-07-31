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На границе Ирана и Афганистана произошла перестрелка
31 Июля 2022 22:40

На границе Ирана и Афганистана произошла перестрелка

ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ - В округе Хирманд иранской провинции Систан-Белуджистан произошла перестрелка между иранскими пограничниками и силами движения «Талибан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информагентство «Анадолу».

Как сообщает иранское официальное информагентство İRNA со ссылкой на главу администрации Хирманда Мейсма Беразенде, перестрелка в поселке Согалек продолжается.

Беразенде не привел информации о жертвах или пострадавших.

Сообщения о перестрелке в беседе с ведущим органом СМИ в Афганистане, TOLO News подтвердил командующий пограничной службы Нимруз Мевлеви Мухаммед Ибрагим Хивад.

По его словам, перестрелку начали иранские пограничники. В результате инцидента погиб один, ранен еще один представитель «Талибан», отметил он.

Хивад сообщил, что пока причины конфликта неизвестны.

После захвата власти в Афганистане талибами, на границе провинций Нимроз и Герат с Ираном время от времени происходит перестрелка между талибами и иранскими пограничниками.


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