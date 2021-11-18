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На границе Беларуси и Польши: беженцы из лагеря у КПП перемещаются в логистический центр

18 Ноября 2021 17:07
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На границе Беларуси и Польши: беженцы из лагеря у КПП перемещаются в логистический центр

ГРОДНО. БЕЛТА - КАЗИНФОРМ - Беженцев, которые находились в лагере возле пропускного пункта на белорусско-польской границе, разделили на небольшие группы, началось их перемещение в транспортно-логистический центр. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

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Как напоминает БЕЛТА, всем им неоднократно предлагалось перейти в пункт временного размещения, который был организован по поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко. В ТЛЦ беженцы обеспечены всем необходимым. У них есть теплые вещи, крыша над головой, организовано питание, помогают не только органы власти, но и общественные организации, круглосуточно дежурят медики.

Белорусская сторона продолжает делать все возможное, чтобы помочь людям, застрявшим на границе.

Между тем, как пишет euronews, многотысячное скопление мигрантов на белорусско-польской границе стало сигналом для других соседей Беларуси. Об укреплении своего восточного рубежа сообщила Латвия: власти республики финансируют возведение временного ограждения на 37-километровом участке, это пятая часть латвийско-белорусской границы. Строительство барьера возможно не везде из-за особенностей ландшафта - рек и болот.

Официальная Рига дал добро на продление режима чрезвычайной ситуации в приграничной зоне до февраля следующего года.

Юрис Кусиньш, генерал-лейтенант погранслужбы Латвии, рассказал: «Мы по громкоговорителям предупреждаем на курдском, арабском, английском и русском языках, что за незаконное проникновение на территорию Латвии предусмотрена уголовная ответственность. В большинстве случаев этого достаточно, и есть надежда, что люди повернут обратно добровольно».

Пограничники другого соседа Беларуси - Литвы - отрицают обвинения в том, что вытесняли мигрантов с помощью собак. Соответствующее видео распространил белорусский Госпогранкомитет. По данным литовской стороны, речь идет о фейке. Официальный Вильнюс тем временем вступил с критикой в адрес Германии, инициировавшей переговоры с белорусскими властями.

В Эстонии тем временем резервистов призвали на недельные учения, власти республики, не имеющей границы с Беларусью, пояснили, что повышают готовность на фоне общей дестабилизации в регионе.


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#Беларусь   #Евросоюз   #Польша   #мигранты   #Латвия  
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