На грани исчезновения частный сектор дошкольного образования - НПП «Атамекен»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Работу частных детских садов в условиях карантинного режима обсудили на площадке НПП «Атамекен», передает корреспондент МИА «Казинформ».





«После завершения режима ЧП возникает вопрос, как дальше продолжать частным садам работать, каким образом будет вестись финансирование. По стране есть 4 428 детских садов, 339 тысяч детей ходят именно в частные детские сады. Сейчас, наверное, частное образование одним из первых сфер, кто чувствует серьезные потрясения. Думаю, что это обоснованное заявление: на грани исчезновения находится практически частный сектор дошкольного образования. Во время ЧП госзаказ выплачивался в условиях того, что дети не ходили в детские сады. Режим ЧП закончился и самый главный вопрос, какие образом госзаказ сохранить», - сказал заместитель председателя правления палаты Олжас Ордабаев в ходе онлайн-обсуждения.

По его словам, в этот период необходимо оплачивать заработную плату сотрудникам частных детских садов.

«Порядка 70 тысяч человек работают (в сфере дошкольного образования), которые могут оказаться без средств существования. Поэтому для нас это серьезный вопрос. Наше мнение достаточно четкое. Мы с Министерством образования обсуждали, что все-таки нужно поддержать сейчас частные сады, чтобы они могли оплачивать зарплату сотрудникам, хотя бы минимальную. Чтобы они не закрылись, и когда мы закончим карантинный период, детям было куда возвращаться», - считает Олжас Ордабаев.

В настоящее время в стране функционируют 10 314 дошкольных организаций, в том числе частные - 4 428. Количество детей, охваченных дошкольными организациями, составляет 880 тысяч, в том числе частных – 339 тысяч. Охват детей с 1 до 6 лет по республике составляет 77,1%, детей с 3 до 6 лет – 95,2%.