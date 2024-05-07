На Grand Slam по дзюдо в Астане выступят три олимпийских чемпиона

Стали известны имена мировых звезд дзюдо, которые примут участие в турнире серии Grand Slam с 10 по 12 мая в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Для участия в рейтинговом турнире, который является последним лицензионным этапом Grand Slam в преддверии Олимпийских игр Париж-2024, зарегистрировались 519 спортсменов из 92 стран.

На татами выступит легенда мира дзюдо, трехкратный олимпийский чемпион и 12-кратный чемпион мира Тедди Ринер (Франция), а также победители и призеры Олимпийских игр Акира Соне (Япония), Рафаэля Сильва (Бразилия), Баул Ан (Южная Корея), чемпионы и призеры чемпионата мира Криста Дегучи (Канада), Тсогтбаатар Цендочшир (Монголия), Джордж Фонсека (Португалия), Ван Т Енд Ноел (Нидерланды), Валид Кьяр (Франция), Тацуру Саито (Япония), победители Grand Slam Достон Розиев (Узбекистан), Элиос Манци (Италия), Барух Шмаилов (Израиль), Кубанычбек Айбекуулу (Кыргызстан).

Казахстан в качестве принимающей стороны имеет право выдвинуть максимальное количество спортсменов – по четыре в каждой весовой категории. Честь страны будут защищать спортсмены во главе двукратного призера Олимпийских игр Елдоса Сметова, чемпиона Grand Slam Магжана Шамшадина, серебряного призера чемпионата мира Гусмана Кыргызбаева и призера Гран-при Галии Тынбаевой.

По итогам этого соревнования, согласно правилам IJF, очки в мировом и олимпийском рейтингах будут распределены между победителями и призёрами турнира. В частности, за 1 место будет начислено 1000 очков, за 2 место – 700 и за 3 место – 500 очков.