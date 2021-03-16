На госслужбе нужно внедрять ценностные ориентиры новой модели госуправления - Анар Жаилганова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Добиться стратегически инновационной государственной службы. Такую задачу поставило перед собой Агентство РК по делам государственной службы. По словам главы ведомства Анар Жаилгановой, нужно готовить трансформационных лидеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Доля госслужащих с послевузовским образованием в «центре» превышает аналогичный показатель в регионах в 4,6 раза (в «центре» - 16,6 %, в регионах – 3,6%); выпускников программы «Болашак» – в 29 раз (в «центре» – 4,5%, в регионах – 0,2%); Академии государственного управления – в 14 раз (в «центре» - 5,3%, в регионах – 0,4 %). В этой связи, Агентством разрабатывается ряд мер по приближению условий труда госслужащих в центре и регионах. Это, например, система фактурно-балльной шкалы, которая сокращает существующие диспропорции в оплате труда между центром и регионами и между иерархией в системе государственного управления», - отметила Анар Жаилганова.

По ее словам, необходимо также внедрить на государственную службу ценностные ориентиры новой модели государственного управления. К ним относятся: открытость к инновациям, личная ответственность, делегирование полномочий, ориентированность на удовлетворение потребностей граждан и бизнеса, ориентированность на эффективность и результат, постоянный поиск путей по оптимизации бизнес-процессов и дебюрократизации, активное вовлечение гражданского общества и экспертного сообщества в процесс принятия государственных решений и другие ценности.

Председатель Агентства по делам государственной службы также отметила, что нужно активизировать институт уполномоченных по этике, сориентировав их деятельность на обеспечении внедрения этих ценностей.

«Этот институт показал свою эффективность. Система оценки будет направлена на выявление, удержание и поощрение сотрудников, отвечающих новым ценностным установкам. По оценке ОЭСР, мы соответствуем элементам стратегической профессиональной государственной службы. Наша задача - добиться стратегически инновационной государственной службы. Это означает, чтобы достигать целей, будем госслужащих постоянно обучать. Мы должны готовить трансформационных лидеров. На госслужбу должны прийти люди с определенным опытом работы», - добавила Анар Жаилганова.