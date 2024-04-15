На горячую линию МЧС за психологической помощью обратились более 1,7 тысячи казахстанцев

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям отчитались о текущей паводковой ситуации в стране. Из зон подтопления эвакуировано более 111 тысяч человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ведомстве сообщили, что в свои дома вернулись 11 950 человек. В эвакуационных пунктах находятся 6 746 человек, из них 2 967 детей. Всего с начала паводка спасено и эвакуировано 111 194 человек, из них 39 222 детей. В безопасное место отогнано 107 613 сельскохозяйственных животных.



— Психологи МЧС продолжают оказывать экстренную психологическую помощь гражданам на местах и посредством телефонов горячей линии. До сегодняшнего дня отработано 1 728 обращении на горячую линию, — заявил старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Ерасыл Сайпаш на брифинге в СЦК.

По его словам, откачано 9,5 млн кубометров талой воды, проведена укладка 2,2 млн мешкотар и 1,2 млн тонн инертного материала, а также отведена вода из 3 511 жилых домов и 2 157 дворовых территорий.

В Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях остаются подтопленными 5 411 частных жилых дома, 1 617 дворовых территорий и 2 035 дачных домов.