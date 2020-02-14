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вчера 23:59
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вчера 18:33
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вчера 18:09
На горы снега и гололед на тротуарах жалуются актюбинцы
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинцы жалуются на несвоевременно вывезенный снег на улицах и гололед на тротуарах. На это указал аким области Ондасын Уразалин в ходе совещания в акимате, предупредив подрядчиков об ответственности, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима.
«По причине вашей неудовлетворительной работы страдает население. Из-за несвоевременно вывезенного снега и гололеда жители города получают травмы, дети не могут дойти в школу. Количество жалоб от населения резко возросло», - выразил недовольство аким области.
Очисткой улиц от снега в Актобе занимаются ТОО «Автолайн», «Табыс Ел», «Бошан Транс Авто», «Ерхат жолдары», «Коквест», «Барлык Курылыс», «3Q Universal» и «Financial World». Компании должны были очистить от снега 711 улиц площадью 5,5 млн кв. м. В свою очередь, представители товариществ сослались на нехватку рабочих рук и спецтехники.
«К сожалению, взятые на себя обязательства вы не выполнили. Не стоило брать на себя непосильную задачу. Это можно сравнить с мошенническими действиями, за совершение которых придётся отвечать перед законом. Нам предстоит распрощаться с компаниями, которые получили негативную оценку населения», - отметил Ондасын Уразалин.
Глава региона поручил акиму города усилить требования к подрядным организациям, участвующим в предстоящих государственных закупках и в договорах четко определить и прописать все участки и территории.
Ондасын Уразалин ещё раз напомнил о необходимости систематизации работ по своевременной очистке снега и вывозу мусора.
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