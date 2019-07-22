На горном курорте в Сочи встретили тысячного туриста из Казахстана

СОЧИ. КАЗИНФОРМ – 8 июля на популярном горном курорте «Роза Хутор» в российском городе Сочи чествовали тысячного в этом сезоне гостя из нашей страны. Им оказался Кайрат Кадыралиев из Алматы.

Кайрату 34 года, он работает в сервисной компании, на сочинский курорт приехал впервые по рекомендации друзей. Руководитель отдела международных отношений и туризма курорта Аркадий Марков вручил Кайрату Кадыралиеву памятный подарок.

«Мы провели с друзьями на курорте семь дней, - рассказал корреспонденту Казинформа Кайрат Кадыралиев. – Нам удалось подышать горным воздухом, насладиться красотой Кавказских гор и в то же время позагорать и покупаться в Черном море. Очень понравилось гостеприимство местных жителей и отличный уровень сервиса на курорте».

Обмен туристами между Россией и Казахстаном в последнее время неуклонно растет. В определенной степени этому способствовал и подписанный в прошлом году Меморандум о сотрудничестве между самым популярным горным курортом Казахстана «Шымбулак» и самым крупным горным курортом России «Роза Хутор». Документ предполагает, в том числе обмен туристами, опытом, реализацию совместных проектов.

Какие активности и природные красоты ждут отдыхающих на курорте, расположившемся в сердце Кавказских гор, корреспондент «Казинформа» изучил во время недавней поездки в город Сочи.









Курорт расцвел после Олимпиады

Сочи состоит из четырех районов – Центральный, Адлерский, Хостинский и Лазаревский и имеет протяженность 148 километров. К зимней Олимпиаде-2014 в городе было построено более 10 спортивных объектов, которые и сейчас пользуются большой популярностью у туристов. Тем более, что при подготовке к Олимпийским играм большое внимание уделялось развитию инфраструктуры региона и сегодня здесь предлагается масса возможностей, как для активного и спортивного, так и для событийного туризма, а также для любителей релакса и философского созерцания природных красот.





Курорт «Роза Хутор» является одним из ключевых объектов XXII Зимних Олимпийских игр, где проходили соревнования по горнолыжному спорту, сноуборду и фристайлу. Сегодня, здесь кроме белоснежных сверкающих горных вершин, слепящей сини небосклона и тёмной зелени вековых сосен, есть все для самого комфортного отдыха на любой вкус и кошелёк. Современные туристические комплексы, рестораны, магазины, апартаменты и гостиницы размещаются по обе стороны реки Мзымта, на которой расположился курорт.





Курорты-побратимы

Руководитель отдела международных отношений и туризма «Роза Хутор» Аркадий Марков отметил, что на курорте с успехом прошли «Дни «Шымбулака», которые произвели большое впечатление на отдыхающих. На главной площади была установлена юрта, где всех желающих угощали нашими вкуснейшими национальными блюдами, гостей развлекали артисты из Казахстана, также колорит знаменитого казахского гостеприимства постарались передать с помощью красивых инсталляций.

«В рамках нашего сотрудничества мы предлагаем специальную акцию, которая будет действовать и в следующем году. Любой гость из Казахстана, приобретая недельный ски-пасс на «Роза Хутор», может бесплатно получить аналогичный для катания на «Шымбулаке». Такой же принцип действует для гостей «Шымбулака», которые получат на таких же условиях ски-пасс нашего курорта. Одна из главных целей сотрудничества – увеличение взаимного турпотока и эта акция направленна именно на это», – рассказал Аркадий Марков.





Также он уточнил, что благодаря запуску прямого рейса авиакомпании SCAT из г. Нур-Султан в Сочи казахстанцам стало гораздо удобнее добираться до курорта. Это одно из самых популярных летних направлений SCATа. Первый рейс в Сочи был запущен в 2014 году, и с тех пор по маршруту перевезено около 28 тысяч человек.





Хорошая новость для тех, кто часто путешествует – рейсы авиакомпании SCAT выполняются во вторник и пятницу. Всего 3,5 часа полета – и казахстанцы оказываются на знаменитом Черноморском побережье Сочи. При этом такой отдых доступен не только жителям столицы - на рейсе предусмотрены удобные стыковки с Алматы, Шымкентом, Таразом, Павлодаром, Семеем, Усть-Каменогорском и Костанаем. Авиакомпания SCAT ежедневно работает не только над повышением сервиса, планированием новых маршрутов и планами по дальнейшему расширению парка воздушных судов, но и уделяет большое внимание обеспечению безопасности полетов. Авиакомпания SCAT, став в 2012 году участником международного протокола по обеспечению безопасности полетов IOSA, прошла и неоднократно подтвердила полный международный аудит всех внутренних процедур и практик, связанных с обеспечением безопасности. А отлаженный сервис на борту самолетов и доступный уровень тарифов приятно порадует самых взыскательных пассажиров.





«В прошлом году наш курорт посетили 1,8 миллиона человек, в том числе 850 тысяч туристов в зимний сезон, и 950 тысяч – в летний. Зимний отдых продолжается 4 месяца, летний - 7 месяцев. Туристы из Казахстана часто приезжают к нам, и у них есть возможность отдохнуть и в горах, и на морском побережье. В 2018 году из Казахстана прибыло около тысячи туристов.», – сообщил Аркадий Марков.





На территории курорта «Роза Хутор» расположены 14 отелей. Шесть из них уровня 3-5 звезд находятся в Роза Долине, на высоте 560 метров над уровнем моря – Radisson 5*, Park Inn by Radisson 4*, Mercure 4* , Golden Tulip 4*, Tulip Inn 3*, Azimut Freestyle 3*. Управление отелями осуществляется ведущими международными гостиничными операторами. Начиная с 2014 года, функционируют отели и на территории Горной Олимпийской деревни, на высоте 1100 метров над уровнем моря гостям курорта предлагается проживание в отелях формата ski in/ski out . В январе 2016 года здесь открылся первый бальнеологический отель Rosa Springs 4*. Таким образом, на сегодня общий номерной фонд курорта составляет 2581 номера в 14 отелях, а также 5 апарт-отелей (394 апартамента) и комплекс из 12 шале, расположенных вблизи Горной Олимпийской деревни, в 100 метрах от станции канатной дороги.

На территории курорта действует 29 канатных дорог, а общая протяженность горнолыжных трасс составляет 102 километра.









«Особое внимание на курорте уделяется вопросам безопасности, ведь здесь очень много аттракционов и развлечений на высоте, что позволяет насладиться местными изумительными видами. Все эти аттракционы соответствуют самым высоким требованиям безопасности. Все канатные дороги своевременно проходят обслуживание и на каждой высоте установлены медицинские и спасательные посты», – подчеркнул Аркадий Марков.





Самое интересное и увлекательное

Гости Сочи проявляют особый интерес к посещению объектов Олимпиады, а кроме отдыха на море, с удовольствием участвуют в горных активностях. Поэтому спрос на уникальное предложение «Море+горы» стабильно растёт. Отдыхающих на курорте «Роза Хутор» ждут развлечения на любой вкус.

Также на курорте регулярно проходят международные фестивали и выставки. Ближайшее крупное событие состоится 16-18 августа – в этот период здесь пройдет легендарный музыкальный фестиваль LIVEFEST SUMMER'19. В нём примут участие известные группы: «Ленинград», Little Big, «Сплин», BrainStorm и еще более 20 коллективов. А осенью, 2-10 октября запланирован крупный фестиваль художников - Арт фест.





Отдельно стоит отметить захватывающий аттракцион – родельбан, который представляет собой горные сани, скользящие по рельсам. Их скорость достигает 40 километров в час!





Еще одно место, которое обязательно стоит посетить – Хаски Хутор. Там можно покататься на нартах, запряженных северными ездовыми собаками породы хаски. А в летнее время особым спросом пользуется фотосъемка с этими добродушными и красивыми собаками.





Любители острых ощущений могут подняться на Роза Пик (2 320 метров над уровнем моря) и покачаться среди облаков на качелях, установленных на краю ущелья.









Также вблизи смотровой площадки Роза Пик можно пройти над пропастью по подвесному мосту, длина которого составляет 70 метров. Ну а после всего этого экстрима гостей ждут в высокогорном ресторане «Высота», который отличается не только уникальным расположением, но и авторской кухней.

Словом, курорт «Роза Хутор» - это чудесное место для отдыха в любое время года. Летом он не менее прекрасен, чем в зимнее время, в чём мы смогли убедиться лично и поэтому с чистым сердцем рекомендуем. А благодаря прямому рейсу авиакомпании SCAT Сочи стал для казахстанцев еще ближе.











