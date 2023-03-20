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На голом энтузиазме: как готовились молодые кандидаты к выборам

Автор:  
Анеля Касымова
20 Марта 2023, 15:06
На голом энтузиазме: как готовились молодые кандидаты к выборам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Около 100 молодых кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов воспользовались безвозмездной информационной поддержкой со стороны казахстанских журналистов и блогеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Специально для этого был создан блог поддержки молодых кандидатов в депутаты до 35 лет «Жастар үні».

«Мы не организация, не движение, мы не поддерживали определенную партию и не призывали голосовать за кого-то определенного. Мы просто помогали молодежи с информационной поддержкой, у меня и у моих коллег достаточно большая аудитория в социальных сетях. Мы - журналисты, любим свою работу, и решили поддержать таких же молодых кандидатов. Мы записали серию подкастов, серию интервью, рассказывали о них в Instagram, Facebook, TikTok. Собирали их в коворкинг-центрах для обмена опытом», - рассказал один из инициаторов проекта Нурсултан Курман на встрече с журналистами в Астане.

В общем блог поддержал около 100 молодых кандидатов. По его мнению, все они должны были получить свой шанс, так как Казахстану нужны новые люди. По данным Нурсултана Курмана, 40% всех кандидатов – это представители Туркестана, Шымкента, Тараза. Западные регионы также были активны, на третьем месте Алматы, потом восток и север страны.

Проблемы, которые поднимали желающие стать депутатами, не отличались от зрелых кандидатов. К примеру, кандидаты в маслихат Астаны подвергали критике вопросы газификации, городской инфраструктуры, дорог, жилищные вопросы, обеспечение работы. Не только для молодежи, но и для всех категорий граждан.

«Меня удивило, что у молодых кандидатов были свои мобилографы, свои спичрайтеры. Но были и моменты, особенно в регионах, когда у кандидата не было бюджета, не знаю, на что они надеялись, но и им мы помогали и поддерживали информационно. Финансово мы никак не помогали, у нас не было спонсоров. Были и такие, кто брал в долг, чтобы участвовать в выборах. Я проявил личную инициативу и поддержал финансово одну кандидатку. Не знаю, прошла она или нет», - добавил Нурсултан Курман.

Внеочередные выборы депутатов в Мажилис Парламента РК и маслихаты всех уровней состоялись в Казахстане вчера, 19 марта. По итогам exit-poll, в Мажилис могут пройти 6 политических партий из 7, участвовавших в гонке.


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