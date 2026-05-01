На гольф-курорте Трампа установили 6-метровую «золотую» статую президента

На гольф-курорте Trump National Doral во Флориде появилась новая статуя президента США Дональда Трампа, выполненная из позолоченной бронзы, передает агентство Kazinform.

Статуя изображает момент после покушения на политика в 2024 году. Как сообщает журнал Golfweek, скульптура была создана художником Аланом Коттриллом. Она установлена на пьедестале и в общей сложности достигает высоты 6,7 метра, без основания около 4,5 метра.

— Она очень высокая и очень золотая, — отметил профессиональный гольфист Маверик Макнили, комментируя новый объект на территории курорта.

Трамп известен своей страстью к гольфу и регулярно проводит время на собственных полях во Флориде.

По данным HuffPost, расходы на обеспечение безопасности президента во время пребывания на гольф-объектах уже обошлись американским налогоплательщикам в десятки миллионов долларов.

Только с момента его возвращения в Белый дом в 2024 году они превысили $18 млн. В первый президентский срок эти затраты составили около $151,5 млн из-за масштабных мер охраны.

