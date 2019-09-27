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На год раньше отремонтировали участок трассы Доссор - порт Актау благодаря новой технологии

27 Сентября 2019 13:20
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На год раньше отремонтировали участок трассы Доссор - порт Актау благодаря новой технологии

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области досрочно отремонтировали участок трассы А-33 «Доссор-порт г. Актау», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚазАвтоЖол».

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Работы по среднему ремонту с 69 км по 119 км (50 км) на участке автодороги А-33 «Доссор - Кульсары – Бейнеу – Сай – Утес – Шетпе – Жетыбай - порт г. Актау» дорожники завершили на год раньше запланированного срока. Сдача объекта в эксплуатацию была предусмотрена в 2020 году.

Транспортно-эксплуатационные характеристики участка автодороги повысили с применением технологии «Чип Сил».

«Принцип устройства покрытия такого типа достаточно прост. После нанесения вяжущего, распределения на нем инертного материала и его уплотнения получается относительно прочный слой износа с ровной шероховатой поверхностью, с хорошими сцепными свойствами и антибликовым эффектом. «Чип Сил» заполняет и герметизирует микротрещины, а также ограничивает доступ воды к верхнему слою асфальтобетона. Такой вид защитной обработки позволяет избежать укладки нового асфальтобетонного слоя в тех случаях, когда существующее покрытие еще не очень сильно изношено. Снижение затрат при этом может достигать до 50%. Таким образом, верхний слой износа получается долговечным, надежным и безопасным, - пояснили в компании.



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Ключевые слова: Инфраструктурные проекты, Атырауская область,
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