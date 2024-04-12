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    10:38, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    «На глаз» проводили ремонт в сельской школе Жамбылской области

    школа
    Фото: Фото: управление образования Акмолинской области

    В Жамбылской области привлечен к ответственности директор школы за ремонтные работы без составления проектно-сметной документации, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы суда Жамбылской области, в отношении гражданина К. Сарысуский районный суд рассмотрел административное дело по ч. 1 ст. 314 КоАП (производство строительных, строительно-монтажных, ремонтно-восстановительных работ при возведении и реконструкции объектов без утвержденной в установленном порядке проектной документации).

    — Судом установлено, что в январе 2024 года проходила проверка пожарной безопасности в одной из школ Сарысуского района, и сотрудники отдела ЧС выявили, что реконструкция проводилась без утвержденной проектно-сметной документации. Согласно ч. 1 ст. 60 Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», строительство, реконструкция, капитальный ремонт и прочие работы на объектах осуществляются только по проектно-сметной документации, — пояснили в пресс-службе Сарысуского районного суда.

    В ходе судебных разбирательств директор школы К. полностью признал свою вину и пояснил, что ремонт произведен для открытия дополнительных кабинетов в здании школы.

    По ч. 1 ст. 314 КоАП предусмотрен штраф на должностных лиц в размере 40 МРП, на субъектов малого предпринимательства 200, на субъектов среднего предпринимательства — 400 и на субъектов крупного предпринимательства — 700 МРП с приостановкой производимых работ. Постановлением суда К. признан виновным по ч. 1 ст. 314 КоАП, ему назначен административный штраф на сумму более 147 тысяч тенге.

    Постановление суда вступило в законную силу, уточнили в пресс-службе Сарысуского районного суда.

    Теги:
    Село Ремонт Регионы Казахстана Дети Штрафы Суды Жамбылская область школа
    Галина Скрипник
    Автор
    Галина Скрипник
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