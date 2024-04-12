«На глаз» проводили ремонт в сельской школе Жамбылской области

В Жамбылской области привлечен к ответственности директор школы за ремонтные работы без составления проектно-сметной документации, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы суда Жамбылской области, в отношении гражданина К. Сарысуский районный суд рассмотрел административное дело по ч. 1 ст. 314 КоАП (производство строительных, строительно-монтажных, ремонтно-восстановительных работ при возведении и реконструкции объектов без утвержденной в установленном порядке проектной документации).

— Судом установлено, что в январе 2024 года проходила проверка пожарной безопасности в одной из школ Сарысуского района, и сотрудники отдела ЧС выявили, что реконструкция проводилась без утвержденной проектно-сметной документации. Согласно ч. 1 ст. 60 Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», строительство, реконструкция, капитальный ремонт и прочие работы на объектах осуществляются только по проектно-сметной документации, — пояснили в пресс-службе Сарысуского районного суда.

В ходе судебных разбирательств директор школы К. полностью признал свою вину и пояснил, что ремонт произведен для открытия дополнительных кабинетов в здании школы.

По ч. 1 ст. 314 КоАП предусмотрен штраф на должностных лиц в размере 40 МРП, на субъектов малого предпринимательства 200, на субъектов среднего предпринимательства — 400 и на субъектов крупного предпринимательства — 700 МРП с приостановкой производимых работ. Постановлением суда К. признан виновным по ч. 1 ст. 314 КоАП, ему назначен административный штраф на сумму более 147 тысяч тенге.

Постановление суда вступило в законную силу, уточнили в пресс-службе Сарысуского районного суда.