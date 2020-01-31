На газификацию сел Зайсанского района ВКО выделят 50 млн тенге

ЗАЙСАН. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане на газификацию сел Зайсанского района выделят 50 млн тенге, передает МИА «Казинформ».

В областном инфоцентре сообщили, что аким Зайсанского района Серик Актанов выступил с докладом по итогам работы 2019 года перед населением. Отчетная встреча прошла с участием акима ВКО Даниала Ахметова. При этом он отметил, что Зайсанский район и дальше будет развиваться в рамках программы развития приграничных районов. Д. Ахметов сообщил, что в связи с обращением жителей на дальнейшую газификацию сел района в текущем году будет выделено 50 миллионов тенге. В частности, это села Шиликты, Тасбастау, Жалши и ряд других сел.

«Средства на развитие Зайсанского района будут выделяться, сколько потребуется. Вместе с тем нужно, чтобы представители общественности района совместно с местными акиматами вели постоянный мониторинг, как средства расходуются и как ведутся работы. Это необходимо для того, чтобы не было некачественного строительства, ремонта и других работ, куда будут направляться бюджетные деньги», – отметил Даниал Ахметов.

По информации С. Актанова, экономические показатели отчетного периода значительно выше, чем в 2018 году. По итогам прошлого года в районе сохранилась динамика роста социально-экономического развития. Объем произведенной продукции и оказанных услуг составил 65 млрд 260 млн тенге. Это на 7 процентов больше, чем в 2018 году. Общий объем инвестиций в экономику района составили 8 млрд 673 млн тенге.

В районе большое внимание уделяется помощи нуждающимся жителям. Так, в 2019 году было выделено 658 млн тенге, которые были направлены на выплату адресной социальной помощи 1173 семьям, в том числе 427 многодетным семьям. В среднем каждой семье выплачено по 560 тыс. 600 тенге.

«По поручению акима области 11 многодетных семей, проживающих в сельских населенных округах района, обеспечены жильем из фонда «Парыз». В текущем году будет сдан в эксплуатацию 30-квартирный жилой дом по ул. Бокажанова в Зайсане. 27 квартир в этом доме получат многодетные семьи», – проинформировал Серик Актанов.

Жители Зайсана озвучили ряд проблем, с которыми они обратились к руководству района и области. В основном они касались получения льготных кредитов на ведение сельского хозяйства, социального обеспечения, ремонта дорог, благоустройства населенных пунктов. Аким ВКО дал поручение взять во внимание все обращения и решить проблемные вопросы в ближайшее время.