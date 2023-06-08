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На Гавайях вновь началось извержение вулкана Килауэа

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
8 Июня 2023, 06:18
На Гавайях вновь началось извержение вулкана Килауэа Фото: unsplash.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По сообщению Геологической службы США (USGS), на Гавайях вновь началось извержение вулкана Килауэа после трехмесячного перерыва, передает МИА «Казинформ».

«Гавайская вулканическая обсерватория Геологической службы США (HVO) в 04:44 по местному времени зафиксировала на вершине Килауэа свечение. Это указывает на начало извержения в вулканическом кратере вершины Килауэа Халемаумау на территории гавайского национального парка вулканов», - говорится в сообщении.

Килауэа – активный «щитовой вулкан с кальдерой» на острове Гавайи. Находится на высоте 1243 метров над уровнем моря, основание которого уходит на дно Тихого океана глубиной около 5,5 километров. Вулкан имеет большое количество боковых кратеров и несколько паразитических шлаковых конусов, из которых вытекает лава.

Основную опасность представляют собой непрерывно выделяемые во время извержений Килауэа большое количество вулканического газа, струи разогретого водяного пара, двуокись углерода и двуокись серы.

В текущем году в середине февраля после землетрясения в южной части острова Гавайи активность вулкана Килауэа возобновилась. По информации Геологической службы США (USGS), последние извержения из кратера вулкана произошли в результате повышенной вулканической активности.

О последних извержениях действующих вулканов и их влиянии на климат планеты можно прочесть здесь.

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