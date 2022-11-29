На Гавайях начал извергаться вулкан Мауна-Лоа

29 Ноября 2022, 03:00

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Крупнейший в мире действующий вулкан Мауна-Лоа извергся на Гавайях впервые с 1984 года. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на CNBC.

По данным официальных лиц, извержение вулкана произошло в 11:30 вечера по местному времени в воскресенье на территории национального парка Гавайских вулканов. Местные власти ранее уведомили жителей острова о возможном извержении после недавних землетрясений на вершине вулкана и рекомендовали быть готовыми к эвакуации.

«В настоящее время потоки лавы локализованы в районе вершины и не угрожают поселениям, расположенным ниже по склону. Но ветры могут переносить вулканический газ и, возможно, мелкий пепел», - говорится в заявлении организации.

Одновременно Геологическая служба предупредила, что ранние стадии извержения Мауна-Лоа могут быть очень динамичными, а местоположение и продвижение потоков лавы могут быстро меняться.

«Если изверженные жерла выйдут за пределы стен, потоки лавы могут быстро перемещаться вниз по склону. Но Гавайские потоки лавы редко приводили к человеческим жертвам, они могут нанести значительный ущерб, накрывая, сжигая и дробя все на своем пути или вызывая вторичные пожары. При этом взаимодействие между водой и лавой иногда может быть взрывоопасным в прибрежной среде. Самое долгое извержение вулкана произошло в 1984 году, которое продолжалось три недели», - говорится в сообщении.

По данным службы, вулкан, название которого означает «Длинная гора», занимает половину острова. Ранее Мауна-Лоа извергался 33 раза, начиная с 1843 года, что делает его одним из самых активных вулканов в мире. По данным агентства, это один из шести вулканов в штате Гавайи.

Фото: Handout | Reuters