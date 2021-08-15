+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 12 °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На Гаити произошло мощное землетрясение, 29 человек погибли

15 Августа 2021 00:14
Поделиться:
На Гаити произошло мощное землетрясение, 29 человек погибли

ПОРТ-O-ПРЕНС. КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 7,2 случилось на западе Гаити. Власти сообщили, что погибло 29 человек, число жертв еще может вырасти. В соцсетях появляются фото поврежденных и обрушившихся зданий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Новости по теме
Землетрясение произошло в 242 км от Алматы
Землетрясение в Узбекистане зафиксировали казахстанские сейсмологи Землетрясение произошло в Китае Землетрясение в Таджикистане зафиксировали казахстанские сейсмологи

Очаг землетрясения находился в 12 км от города Сен-Луи-дю-Сюд. Толчки ощущались в густонаселенной столице Гаити Порт-о-пренсе (в 125 км оттуда) и в соседних странах.

Премьер-министр Ариэль Анри в серии твитов выразил соболезнования погибшим.

Гаити до сих пор не полностью восстановилось после разрушительного землетрясения 2010 года. Тогда в стране погибло более 200 тысяч человек.


Подписывайтесь на наш канал:

#Происшествия   #Землетрясение  
Поделиться:
Новости по теме
Землетрясение произошло в 242 км от Алматы
Землетрясение в Узбекистане зафиксировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение произошло в Китае
Землетрясение в Таджикистане зафиксировали казахстанские сейсмологи
Популярное
1 Опубликован список обладателей образовательных грантов на 2021-2022 учебный год
2 100 овец пропали у сельчанина в Акмолинской области
3 Результаты клинических исследований казахстанской вакцины QazVac опубликованы в журнале The Lancet
4 «Красная» зона по коронавирусу не уменьшается в Казахстане
5 Кто много двигается, выздоравливает быстрее – жамбылский врач-ревматолог о КВИ
6 Состоялся телефонный разговор главы МИД Казахстана с Госсекретарем США
Читайте также
Восемь  человек спасли на Алаколе
Восьмилетний мальчик попал под колеса авто в Павлодаре
Опубликован список обладателей образовательных грантов на 2021-2022 учебный год
100 овец пропали у сельчанина в Акмолинской области
Результаты клинических исследований казахстанской вакцины QazVac опубликованы в журнале The Lancet
«Красная» зона по коронавирусу не уменьшается в Казахстане
Кто много двигается, выздоравливает быстрее – жамбылский врач-ревматолог о КВИ
Состоялся телефонный разговор главы МИД Казахстана с Госсекретарем США
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив