На Гаити произошло мощное землетрясение, 29 человек погибли

ПОРТ-O-ПРЕНС. КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 7,2 случилось на западе Гаити. Власти сообщили, что погибло 29 человек, число жертв еще может вырасти. В соцсетях появляются фото поврежденных и обрушившихся зданий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Очаг землетрясения находился в 12 км от города Сен-Луи-дю-Сюд. Толчки ощущались в густонаселенной столице Гаити Порт-о-пренсе (в 125 км оттуда) и в соседних странах.

Премьер-министр Ариэль Анри в серии твитов выразил соболезнования погибшим.

Гаити до сих пор не полностью восстановилось после разрушительного землетрясения 2010 года. Тогда в стране погибло более 200 тысяч человек.