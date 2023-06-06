На Гаити десятки человек погибли и ранены в результате наводнений

ПОРТ-О-ПРЕНС. КАЗИНФОРМ - Тысячи домов на Гаити были затоплены в результате проливных дождей в минувшие выходные, в результате чего 42 человека погибли и еще 85 получили ранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Интенсивные дожди вызвали разлив нескольких рек по всему Гаити, что, в свою очередь, привело к внезапным наводнениям, камнепадам и оползням, согласно информации Организации Объединенных Наций.

В результате наводнений более 13 300 человек вынуждены были покинуть свои дома. Еще 11 человек были объявлены пропавшими без вести в пяти из 10 департаментов Гаити: Западный, Ниппес, Юго-Восточный, Северо-Западный и Центральный.

«Правительство совместно с национальными и международными учреждениями принимает срочные меры, чтобы справиться с ситуацией», — написал в Twitter премьер-министр Гаити Ариэль Анри.

Число погибших в понедельник неуклонно росло из-за продолжающихся проливных дождей.

Для оказания помощи пострадавшим от наводнения были мобилизованы группы экстренного реагирования и организации по оказанию помощи.

«Мы начнем обеспечивать людей, потерявших крышу над головой, горячим питанием в ближайшие часы и мобилизуем готовые к употреблению пайки и сухие продукты», — говорится в сообщении Всемирной продовольственной программы.

Наводнения являются бедствием, обрушившимся на страну с и без того слабой инфраструктурой, которая в последние годы неоднократно подвергалась криминальному насилию, политическим беспорядкам и стихийным бедствиям.

Гаити сильно зависит от гуманитарной помощи.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов предупредило в понедельник, что в ближайшие дни наводнение может возобновиться, а дождь усилится.

«В случае очередного проливного дождя заболоченные почвы не смогут предотвратить дальнейшее наводнение, камнепады и оползни, а предварительное число погибших может возрасти еще больше», — говорится в сообщении.

Ожидается, что опасность наводнений сохранится в течение сезона ураганов, который начался 1 июня.