На Гаити десятки человек погибли и ранены в результате наводнений
Интенсивные дожди вызвали разлив нескольких рек по всему Гаити, что, в свою очередь, привело к внезапным наводнениям, камнепадам и оползням, согласно информации Организации Объединенных Наций.
В результате наводнений более 13 300 человек вынуждены были покинуть свои дома. Еще 11 человек были объявлены пропавшими без вести в пяти из 10 департаментов Гаити: Западный, Ниппес, Юго-Восточный, Северо-Западный и Центральный.
«Правительство совместно с национальными и международными учреждениями принимает срочные меры, чтобы справиться с ситуацией», — написал в Twitter премьер-министр Гаити Ариэль Анри.
Число погибших в понедельник неуклонно росло из-за продолжающихся проливных дождей.
Для оказания помощи пострадавшим от наводнения были мобилизованы группы экстренного реагирования и организации по оказанию помощи.
«Мы начнем обеспечивать людей, потерявших крышу над головой, горячим питанием в ближайшие часы и мобилизуем готовые к употреблению пайки и сухие продукты», — говорится в сообщении Всемирной продовольственной программы.
Наводнения являются бедствием, обрушившимся на страну с и без того слабой инфраструктурой, которая в последние годы неоднократно подвергалась криминальному насилию, политическим беспорядкам и стихийным бедствиям.
Гаити сильно зависит от гуманитарной помощи.
Управление ООН по координации гуманитарных вопросов предупредило в понедельник, что в ближайшие дни наводнение может возобновиться, а дождь усилится.
«В случае очередного проливного дождя заболоченные почвы не смогут предотвратить дальнейшее наводнение, камнепады и оползни, а предварительное число погибших может возрасти еще больше», — говорится в сообщении.
Ожидается, что опасность наводнений сохранится в течение сезона ураганов, который начался 1 июня.