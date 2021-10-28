На форуме Digital Bridge продемонстрировали возможности низкоорбитальных спутников One Web

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках международного технологического форума Digital Bridge состоялась презентация проекта OneWeb ATLAS Live Demo с демонстрацией на месте возможностей низкоорбитальных спутников компании One Web, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный исполнительный директор международной корпорации OneWeb Нил Мастерсон, который прибыл на цифровой форум в столицу Казахстана, в присутствии министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина провел демонстрацию установления связи посредством спутниковой группировки OneWeb и прокомментировал ее возможности.

«Это первая демонстрационная система LEO в Казахстане, которая в режиме реального времени показала работу сервисов OneWeb», - отметил глава международной корпорации.

Участники демонстрации стали свидетелями живой передачи сигнала со спутника с высокой скоростью и низкой задержкой.

Как известно, компания OneWeb создает глобальную низкоорбитальную спутниковую сеть для предоставления услуг доступа к сети интернет и передаче данных с высокой скоростью на пользовательский терминал.

Данный проект реализуется компаниями OneWebKazakhstanLtd. при содействии АО «Республиканский центр космической связи» и АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного 9 апреля 2021 года в городе Байконуре.

Напомним, в августе 2021 года на площадке Национального космического центра (НКЦ) в Нур-Султане были завершены работы по монтажу и настройке оборудования компании OneWeb с целью подготовки к тестовым испытаниям.

Накануне начала работы Digital Bridge в НКЦ состоялись демонстрационные тесты OneWeb для казахстанских экспертов.

Как отметил министр Багдат Мусин, компания OneWeb успешно провела публичное тестирование и демонстрацию возможностей спутников. «Мы хотим, чтобы каждый казахстанец, в том числе во всех удаленных селениях, мог быть «подключенным», то есть иметь доступ к Интернету», - подчеркнул министр.

В свою очередь Нил Мастерсон высоко оценил уровень цифрового форума и роль МЦРИАП РК в использовании современных космических технологий.

В рамках обсуждения вопроса был подписан протокол о намерениях между компанией OneWeb и ТОО «Ghalam», который скрепили подписями руководители Нил Мастерсон и Айберген Русланулы.

По информации директора по доступу на рынки компаний OneWeb Ивана Зайцева, основные направления сотрудничества включают в себя создание технологического хаба в Центральной Азии, который будет обслуживать не только Казахстан, но и другие государства Центральной Азии.