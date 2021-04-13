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На формализм при выявлении коррупционных рисков указали ряду госорганов Костанайской области

Автор:  
Жанна Мусабаева
13 Апреля 2021, 22:31
На формализм при выявлении коррупционных рисков указали ряду госорганов Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - О коррупционных рисках в госорганах говорили сегодня в акимате Костанайской области на заседании комиссии по вопросам противодействия коррупции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как считает советник председателя Агентства РК по противодействию коррупции Жазира Жылкышиева, «в некоторых государственных органах области не выявляются коррупционные риски даже при их явном наличии».

«В некоторых регионах при проведении внутренних анализов и вовсе не выявлено ни одного коррупционного риска. Это, прежде всего, указывает на формальные подходы к работе госорганов и низкий уровень ответственности первых руководителей и акимов регионов. Хочу также обратить внимание присутствующих на новые нормы антикоррупционного законодательства, предусматривающие ответственность первых руководителей не только за коррупцию подчинённых, но и статистику роста коррупционных правонарушений в государственном органе», - отметила она.

Исключить подобные факты, как считает Ж. Жылкышиева, способны лишь усиленная профилактика, проведение внутренних анализов коррупционных рисков.

На заседании комиссии также обсуждены вопросы качества исполнения госорганами планов по реализации Антикоррупционной стратегии. По словам руководителя областной мониторинговой группы Динары Утебаевой, указанная работа также лежит на боку.

Аким области Архимед Мухамбетов поручил руководителям всех уровней в кратчайшие сроки выработать комплекс мер по устранению всех недостатков и усилению работы по превенции коррупции.


Костанайская область   Коррупция   Акимат   Другие государственные органы   Регионы  
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