На фоне пандемии объем рынка онлайн-продаж в Алматы достиг высоких показателей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Объем онлайн-продаж за время пандемии улучшили свои показатели в Алматы. Об этом в ходе онлайн-брифинга рассказал руководитель Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Еркебулан Оразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, пандемия усилил рынок онлайн-продажи. В 2020 году показатель онлайн--продажи в Алматы достигла до 70 % .

«Если сказать по конкретным цифрам, общий объем продаж электронной торговли составил 314,4 млрд тенге, из них в розничной торговле 155 млрд тенге за год. Это составляет 1,2% от общей суммы торговли 13,5 трлн тенге. За первый квартал 2021 года товарный оборот онлайн-торговли увеличился до 210%. В ближайшие 3-4 года этот показатель может достигнуть 30-40%».

Кроме того, в ходе выступления Еркебулан Оразалин рассказал о планах на 2021 год. По его словам, в этом году в Алматы планируется реализация 86 инвестиционных проектов на сумму 362,1 млрд тенге с созданием более 9,5 тысячи рабочих мест.



