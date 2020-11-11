На фоне коронавируса участились случаи рецидива хронических заболеваний - эндокринолог

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ – Заведующий кафедры политики здравоохранения и развития ПМСП казахского медицинского университета непрерывного образования, кандидат медицинских наук, профессор. Врач-эндокринолог Ержан Утеулиев в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал о последствиях самостоятельного лечения и о проявлениях у пациентов хронических заболевании на фоне коронавирусной инфекции.

- Как может сказаться на здоровье применение противовоспалительных препаратов без обращения к врачу?

- Когда был пик заболеваемости коронавирусной инфекции, многие начали самостоятельно принимать разные противовоспалительные препараты. Среди них особую популярность обрел Дексаметазон - гормон, который обладает противовоспалительным и иммунодепрессивным действием. Его применяют уже несколько десятилетий в случаях, когда идет избыточное воспаление при инфекционных заболеваниях. На сегодня количество побочных действий от бесконтрольного применения гормональных средств резко увеличилось. К примеру, чрезмерное применение препарата может вызвать невроз, изменения психического состояния человека. Кроме того, у больных коронавирусом появился невольно панический страх, боязнь от инфекции. И объединившиеся эти два фактора привели к серьезным изменениям.

Как эндокринолог мы занимаемся побочными действиями от длительного приема дексаметазона. Сейчас растет количество обращающихся, после коронавируса лечившихся самовольно. И я хотел бы призвать, чтобы не было бесконтрольного применения дексаметазона, который приводит к вторичной недостаточности надпочечников. Что это такое? Из надпочечников выделяется собственный гормон. Он по структуре идентичный с синтетическим дексаметазоном. И при чрезмерном применении организм может отключиться. Здесь орган может взять обратно свои функции. А также может полностью угаснуть. Препарат также может вызвать иммунодефицит. Он усыпляет иммунитет и снижает бдительность, соответственно, инфекционный фон может наращиваться и применение дексаметазона строго должно согласовываться с врачом.

- Какие научные исследования вами проведены с начала появления коронавирусной инфекции?

- Коронавирусная инфекция является воздушно-капельной. Она обитает в воздухе. Основным потребителем воздуха у нас являются легкие. По особенности патогенеза данного заболевания нами был разработан ряд авторских свидетельств на основании международных исследовании. Мы выработали несколько технологии по ведению выхаживания после коронавирусной инфекции и ведению беременности на фоне коронавирусной инфекции. На протяжении года изучаем данный вирус с момента его зарождения - насколько зарожденная, а сколько мутированная инфекция. И, естественно, после мутации вируса воздействие его на организм человека несколько изменилось. Коронавирусная инфекция стала более злостной. И мы начали ее испытывать в тяжелой форме. Мы в большей степени изучали международный опыт ведения данной инфекции. И в патогенезе действительно присутствуют такие элементы, что «цитокиновый шторм», когда иммунитет начинает пробуждаться. Это все зарождается внутри сосуда. Поэтому с первых дней надо разжижать кровь с применением антикоагулянтов. Необходимо проводить общую терапию, нужно тренировать легкие. Особенно после перенесенного случая коронавирусной инфекции нужно проводить полную реабилитацию, контролировать и сохранить свертываемость крови, держать ее на контроле, так как имеются факты, что она дальше может сгуститься, и это приведет к развитию других сосудистых заболевании.

- Расскажите о факторах риска при коронавирусе? Какие последствия вам, как врачу удалось определить?

- Если утверждать по моей практике, то, к примеру, у меня есть пациент, который лечился ранее от диффузно токсического зоба. После долгого процесса лечения он уже практически излечился. Но при этом на фоне коронавирусной инфекции у него на сегодня пробудилось прежнее заболевание. Пошли осложнения со стороны глаза, сердца. И я сейчас вторым этапом начал лечение подобного состояния. Это обусловлено тем, что хроническая болезнь привыкла жить в каких-то условиях, быть дремлющей и не пробуждаться. А тут, когда появились новые условия, иммунная система напрягается и он начинает в большей степени бороться с коронавирусной инфекцией. Тем самым внутренний гомеостаз (постоянство организма) несколько меняется. И в этом случае хронические заболевания дают о себе знать. Подобные случаи действительно начали наблюдаться. В течении последнего месяца те пациенты, которые у меня наблюдались несколько лет назад, начали заново обращаться за медицинской помощью. Потому что после перенесенной коронавирусной инфекции у них начали проявляться те заболевания, которые были у них ранее. Я сейчас хочу понаблюдать за такими пациентами.

- Как правильно повысить уровень защиты от коронавируса? Как создать сильный иммунитет?

- Прежде всего, это физическая нагрузка. Это утренняя гимнастика, прогулка, легкие упражнения для пожилых людей по комфорту. Надо начинать с простого. Неподвижный образ жизни замедляет кровоток и тем же создает неблагоприятные условия для всего организма. Это очень важный фактор. Некоторые исследования даже показали, что клетки, которые располагаются с внутренней части дыхательных органов, при медленном потоке воздуха увеличивают вероятность насаждения, то есть задерживание инфекции. А когда идет форсированный поток, это происходит при выполнении физических упражнении, то из-за быстрого потока, соответственно, задерживаться инфекции становится негде.

Второе - это здоровый сон. Детям, особенно, растущему организму необходимо заснуть к десяти часам. Сон должен быть не менее 8 часов. Кому посчастливиться, у них должен быть еще и тихий час.

Третье - сбалансированное питание. Это не только содержание пищи и период потребления. Если человек привык в 8 часов утра завтракать, он должен ежедневно в это время завтракать и так далее. Также имеет значение сам состав пищи. Она должна содержать меньшее количество жиров животного происхождения, в большей степени растительные жиры, а лучше, если еда готовится на оливковом масле. Пища должна быть полноценной в части белков, жиров и углеводов. Это обыденный наш образ жизни и он формирует силу иммунитета. А дальше мы начинаем уже ее несколько усиливать. Принимать соответствующие витамины и тд. Сейчас мы наблюдаем снижение витамина D. Другие витамины бывают обычно в пределах нормы. У нас круглый год есть доступ к любым видам продуктов, фруктам, овощам. Таким образом, организм можно естественным путем обеспечить получения витаминов.

Четвертое- не подвергаться панике. На сегодня изменилось не сколько течение заболевания, а сколько отношение людей к заболеванию. Когда раньше пациенты приходили со своими хроническими заболеваниями и с ними было легче беседовать, то сейчас я наблюдаю, что нам приходится невольно становиться психологами и проводить какие-то успокоительные мероприятия. У людей больше прослеживается страх от того, что старая болезнь объединится с коронавирусом, и это конец. Одно - если мы лечим по протоколу, другое дело - если приходиться убеждать пациентов в том, что к коронавирусу тоже надо привыкать.

Сейчас осенне-зимний период. Надо подстраховаться от переохлаждения. Если это произошло, то нужно выпить больше жидкости с концентрированным витамином С. А также придерживаться простых правил санитарных мер, таких как ношение масок, соблюдение социальной дистанции.

- Благодарю за интервью!



