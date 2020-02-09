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вчера 22:42
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вчера 14:53
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вчера 10:35
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На фоне борьбы с коронавирусом предприятия Китая возобновляют производство
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Процесс возвращения к работе предприятий проходит по всему Китаю, за исключением провинции Хубэй (Центральный Китай), эпицентра распространения эпидемии нового коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
С таким заявлением в воскресенье в ходе специального брифинга выступил представитель Государственного комитета по развитию и реформам КНР Чэнь Да.
По его словам, по состоянию на 7 февраля с.г., 73% китайских производителей масок возобновили производство. При этом 87% производственных мощностей направлено на изготовление медицинских масок.
«94,6% предприятий Китая, занятых в производстве зерна и перерабатывающей промышленности, возобновили свое производство. Природный газ, электроэнергия и нефтепродукты поставляются в достаточном количестве», - отметил китайский чиновник.
«Гражданская авиация, железная дорога и водная транспортная сеть работают в нормальном режиме», - резюмировал он.
Напомним, что, за истекшие сутки в материковом Китае выявлено 2656 новых случаев заражения новым коронавирусом, 89 с летальным исходом.
По последним данным, общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в КНР составляет 37198, погибших 811.
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