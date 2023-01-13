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На Филиппинах в результате наводнений погибли 17 человек

13 Января 2023, 11:53
На Филиппинах в результате наводнений погибли 17 человек

БАНГКОК. ТАСС – КАЗИНФОРМ – По меньшей мере 17 человек погибли, двое числятся пропавшими без вести в результате наводнений на Филиппинах. Как отмечается в опубликованном в пятницу отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, ненастная погода затронула более 523,9 тысячи человек в 13 регионах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным ведомства, 71,4 тысячи перемещенных лиц находятся в 123 эвакуационных центрах. По меньшей мере 5,89 тысячи человек заранее покинули свои дома, семь граждан получили различные травмы. В 12 регионах республики зафиксировано 730 связанных с ударом стихии инцидентов, среди которых наводнения и оползни.

Стихия повредила 530 домов на сумму 2,4 млн песо ($43,6 тысячи). Ущерб, нанесенный 137 инфраструктурным объектам, оценивается в 165,7 млн песо ($3 млн), сельскому хозяйству – в 278,3 млн песо ($5,05 млн). Наводнения повредили 158 дорог и 42 моста, затронута работа 24 морских портов. В 40 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, но в 27 оно уже восстановлено, в пяти муниципалитетах сохраняются проблемы с водоснабжением, в пяти – со связью.

В 488 городах и 110 муниципалитетах приостановлены занятия в учебных заведениях и работа на предприятиях соответственно. В пяти населенных пунктах введен режим бедствия. На оказание помощи правительством уже выделено 30,9 млн песо ($562,3 тысячи).


Фото: media.az

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