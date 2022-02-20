На EXPO 2020 Dubai чествовали миллионного посетителя казахстанского павильона

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня Национальный павильон Республики Казахстан на Всемирной выставке EXPO 2020 Dubai приветствовал миллионного посетителя. Им стал 38-летний житель Дубая, предприниматель Махмуд Аль Бурай. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «QazExpoCongress».

Как рассказал сам гость, он никогда не был в Казахстане и будет очень рад возможности побывать в нашей стране.

«Посетить павильон Казахстана мне порекомендовали друзья. Они сказали, что он один из лучших на EXPO. Я никогда не был в Казахстане и был сильно впечатлен контентом павильона. Особенно понравилось шоу с роботизированной рукой, получилось очень эмоционально и эффектно, а национальный оркестр, выступающий перед павильоном, поразил исполнением колоритных произведений», - сказал Аль Бурай.

От имени казахстанского павильона и Республики Казахстан, а также Организационного комитета ЭКСПО-2020 Дубай миллионного гостя поздравили заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в ОАЭ Мадияр Менилбеков, заместитель председателя ЭКСПО-2020 Дубай по международным участникам Омар Шехаде, генеральный комиссар Национальной секции РК на EXPO 2020 Dubai Аллен Чайжунусов.

Махмуду Аль Бураю вручили сертификат на бесплатный тур по Казахстану на двоих. Авиабилеты и тур для посещения Казахстана предоставляют крупнейшая казахстанская авиакомпания Air Astana и Национальная компания «Kazakh Tourism».

Напомним, Всемирная выставка EXPO 2020 проходит в Дубае с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года, и является первой выставкой EXPO на Ближнем Востоке. Тема выставки «Объединяя умы, создавая будущее». По данным Организационного комитета EXPO 2020 Dubai по состоянию на 15 февраля выставку посетили 13,5 млн человек. Ежедневно Национальный павильон РК посещают в среднем 8 тысяч человек.

Привлекательности павильона Казахстана для туристов способствует арт-проект «Картина Мира», который был включен в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое количество человек, рисовавших кистью.

Помимо туристического интереса он пользуется высокой деловой заинтересованностью у международных бизнес-кругов. За весь период на площадке казахстанского павильона запланировано около 30 деловых мероприятий, в рамках которых проходят конференции, форумы, В2В встречи, а также представляются проекты по инвестиционному и туристическому потенциалу страны, научные и образовательные инициативы.