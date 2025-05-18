На «Евровидении-2025» победила Австрия

На втором месте — израильская певица Юваль Рафаэль, пережившая нападение ХАМАС 7 октября 2023 года.

Победа JJ означает, что в 2026 году «Евровидение» пройдет в Австрии.

Итоги голосования жюри:

Австрия Швейцария Франция Италия Нидерланды

Итоги после зрительского голосования:

Австрия Израиль Эстония Швеция Италия

Юваль Рафаэль лидировала после голосования зрителей, но JJ получил последние баллы и вышел вперёд.

Шведская группа KAJ, считавшаяся фаворитом, заняла 4-е место. Они исполнили шуточную песню о сауне.

Для Австрии это первая победа с 2014 года и третья в истории конкурса.

JJ (Йоханнес Пич) — 24-летний певец с австрийско-филиппинскими корнями. В своей балладе он рассказал о неразделённой любви.

Юваль Рафаэль говорила, что участие в конкурсе стало для неё личной победой. Её участие сопровождалось давлением со стороны пропалестинских активистов.

Эстонец Томми Кэш занял третье место с песней «Espresso Macchiato» в образе мафиози. В Италии номер вызвал скандал из-за использования стереотипов и смеси языков.

На финале выступили и приглашённые звёзды прошлых лет — Käärijä и Baby Lasagna.