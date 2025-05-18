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    07:37, 18 Май 2025 | GMT +5

    На «Евровидении-2025» победила Австрия

    Первое место на 69-м музыкальном конкурсе «Евровидение» занял австрийский певец JJ с песней «Wasted love», передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    На «Евровидении-2025» победила Австрия
    Фото: eurovisionworld.com

    На втором месте — израильская певица Юваль Рафаэль, пережившая нападение ХАМАС 7 октября 2023 года.

    Победа JJ означает, что в 2026 году «Евровидение» пройдет в Австрии.

    Итоги голосования жюри:

    1. Австрия

    2. Швейцария

    3. Франция

    4. Италия

    5. Нидерланды

    Итоги после зрительского голосования:

    1. Австрия

    2. Израиль

    3. Эстония

    4. Швеция

    5. Италия

    Юваль Рафаэль лидировала после голосования зрителей, но JJ получил последние баллы и вышел вперёд.

    Шведская группа KAJ, считавшаяся фаворитом, заняла 4-е место. Они исполнили шуточную песню о сауне.

    Для Австрии это первая победа с 2014 года и третья в истории конкурса.

    JJ (Йоханнес Пич) — 24-летний певец с австрийско-филиппинскими корнями. В своей балладе он рассказал о неразделённой любви.

    Юваль Рафаэль говорила, что участие в конкурсе стало для неё личной победой. Её участие сопровождалось давлением со стороны пропалестинских активистов.

    Эстонец Томми Кэш занял третье место с песней «Espresso Macchiato» в образе мафиози. В Италии номер вызвал скандал из-за использования стереотипов и смеси языков.

    На финале выступили и приглашённые звёзды прошлых лет — Käärijä и Baby Lasagna.

    Теги:
    Культура Австрия Музыка Евровидение
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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