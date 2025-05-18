На «Евровидении-2025» победила Австрия
Первое место на 69-м музыкальном конкурсе «Евровидение» занял австрийский певец JJ с песней «Wasted love», передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.
На втором месте — израильская певица Юваль Рафаэль, пережившая нападение ХАМАС 7 октября 2023 года.
Победа JJ означает, что в 2026 году «Евровидение» пройдет в Австрии.
Итоги голосования жюри:
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Австрия
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Швейцария
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Франция
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Италия
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Нидерланды
Итоги после зрительского голосования:
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Австрия
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Израиль
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Эстония
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Швеция
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Италия
Юваль Рафаэль лидировала после голосования зрителей, но JJ получил последние баллы и вышел вперёд.
Шведская группа KAJ, считавшаяся фаворитом, заняла 4-е место. Они исполнили шуточную песню о сауне.
Для Австрии это первая победа с 2014 года и третья в истории конкурса.
JJ (Йоханнес Пич) — 24-летний певец с австрийско-филиппинскими корнями. В своей балладе он рассказал о неразделённой любви.
Юваль Рафаэль говорила, что участие в конкурсе стало для неё личной победой. Её участие сопровождалось давлением со стороны пропалестинских активистов.
Эстонец Томми Кэш занял третье место с песней «Espresso Macchiato» в образе мафиози. В Италии номер вызвал скандал из-за использования стереотипов и смеси языков.
На финале выступили и приглашённые звёзды прошлых лет — Käärijä и Baby Lasagna.