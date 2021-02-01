На этапе Кубка мира по конькобежному спорту установлен юниорский рекорд Казахстана

ХЕРЕНВЕН. КАЗИНФОРМ - На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене (Нидерланды) установлен юниорский рекорд Казахстана, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Его автором стал Бадаулет Сагатов. Спортсмен преодолел 5000 метров за 6:40.410, что и стало новым высшим достижением Казахстана. В группе B Сагатов финишировал на 20-м месте. Виталий Щиголев показал восьмой результат, а Дмитрий Морозов - 13-й.





Фото: olympic.kz