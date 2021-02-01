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    01:43, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    На этапе Кубка мира по конькобежному спорту установлен юниорский рекорд Казахстана

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    ХЕРЕНВЕН. КАЗИНФОРМ - На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене (Нидерланды) установлен юниорский рекорд Казахстана, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Его автором стал Бадаулет Сагатов. Спортсмен преодолел 5000 метров за 6:40.410, что и стало новым высшим достижением Казахстана. В группе B Сагатов финишировал на 20-м месте. Виталий Щиголев показал восьмой результат, а Дмитрий Морозов - 13-й.


    Фото: olympic.kz

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