На ЕНТ за выпускниками будут следить две видеокамеры – МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году во время Единого национального тестирования в Казахстане за ходом его прохождения будут следить две камеры. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на аппаратном совещании ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году мы также должны провести Единое национальное тестирование в электронном формате. Одна из главных задач – обеспечить открытость и справедливость. В этом году будут введены новые механизмы. В том числе, дополнительная камера. То есть, для проходящего тестирование будут установлены две камеры, а не одна», – сказал министр.

По его словам, вторая камера обеспечит идентификацию проходящего тестирование.

Также А. Аймагамбетов коснулся вопроса о платном ЕНТ.

«Это тестирование, которое у нас ежегодно проводится в традиционном формате. В этом году мы продолжим его до конца февраля. Все граждане, подавшие заявки, должны успеть пройти этот тест. Он не направлен на получение гранта. Некоторые граждане рассматривают его как подготовку. Другие выбирают этот тест для поступления в вузы на платной основе, для этого сертификат годится. В любом случае, это тестирование важно для выпускников. Поэтому, мы должны провести эту работу на соответствующем уровне», – сказал министр.

Ранее министр Асхат Аймагамбетов сообщил , что в Казахстане рассматривается вопрос о раздельном преподавании казахского языка и литературы в школах с другими языками обучения.