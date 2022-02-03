+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -3 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На ЕНТ за выпускниками будут следить две видеокамеры – МОН РК

3 Февраля 2022 13:43
Поделиться:
На ЕНТ за выпускниками будут следить две видеокамеры – МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году во время Единого национального тестирования в Казахстане за ходом его прохождения будут следить две камеры. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на аппаратном совещании ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Семиклассник разработал сайт для своей школы в Алматинской области
23 абитуриента не были допущены на январское ЕНТ в Казахстане Образовательные программы колледжей будут проходить двухэтапную экспертизу – МОН РК 34% абитуриентов не набрали пороговый балл в ходе январского ЕНТ в Казахстане

«В этом году мы также должны провести Единое национальное тестирование в электронном формате. Одна из главных задач – обеспечить открытость и справедливость. В этом году будут введены новые механизмы. В том числе, дополнительная камера. То есть, для проходящего тестирование будут установлены две камеры, а не одна», – сказал министр.

По его словам, вторая камера обеспечит идентификацию проходящего тестирование.

Также А. Аймагамбетов коснулся вопроса о платном ЕНТ.

«Это тестирование, которое у нас ежегодно проводится в традиционном формате. В этом году мы продолжим его до конца февраля. Все граждане, подавшие заявки, должны успеть пройти этот тест. Он не направлен на получение гранта. Некоторые граждане рассматривают его как подготовку. Другие выбирают этот тест для поступления в вузы на платной основе, для этого сертификат годится. В любом случае, это тестирование важно для выпускников. Поэтому, мы должны провести эту работу на соответствующем уровне», – сказал министр.

Ранее министр Асхат Аймагамбетов сообщил , что в Казахстане рассматривается вопрос о раздельном преподавании казахского языка и литературы в школах с другими языками обучения.

Подписывайтесь на наш канал:

#Образование   #МОН   #ЕНТ   #Асхат Аймагамбетов  
Поделиться:

Автор:

Мейрамбек Байгарин

Новости по теме
Семиклассник разработал сайт для своей школы в Алматинской области
23 абитуриента не были допущены на январское ЕНТ в Казахстане
Образовательные программы колледжей будут проходить двухэтапную экспертизу – МОН РК
34% абитуриентов не набрали пороговый балл в ходе январского ЕНТ в Казахстане
Популярное
1 Как реорганизуют структуру КНБ РК
2 Бауыржан Байбек подал заявление об освобождении от должности в Nur Otan
3 Аскар Амрин покинул пост заместителя акима Нур-Султана
4 Президент РК подписал указ о назначении Галымжана Пирматова председателем Нацбанка
5 Алихан Смаилов представил нового главу холдинга «Байтерек»
6 Кандидатуру Галымжана Пирматова на должность нового председателя Нацбанка одобрил Сенат
Читайте также
Раздельное преподавание казахского языка и литературы в школах с другими языками обучения рассмотрят в МОН РК
1240 новых мест для дошкольников планируется создать в 2022 году в Акмолинской области
Как реорганизуют структуру КНБ РК
Бауыржан Байбек подал заявление об освобождении от должности в Nur Otan
Аскар Амрин покинул пост заместителя акима Нур-Султана
Президент РК подписал указ о назначении Галымжана Пирматова председателем Нацбанка
Алихан Смаилов представил нового главу холдинга «Байтерек»
Кандидатуру Галымжана Пирматова на должность нового председателя Нацбанка одобрил Сенат
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив