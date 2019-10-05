+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 8 °С
Алматы: 13 °С
USD 388.89 EUR 426.92
RUB 6.00 CNY 54.41
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На электронную билетную систему перейдут автобусы в Кызылорде

5 Октября 2019 09:00
Поделиться:
На электронную билетную систему перейдут автобусы в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - С декабря в Кызылорде городской общественный транспорт полностью перейдет на электронную билетную систему. Об этом в ходе пресс-конференции в региональной службе коммуникаций сообщил заместитель акима города Ерлан Бердибаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Кызылординской области.

Новости по теме

Проезд в автобусах подешевеет временно в Актобе
Новые автобусы будут на маршруте №12 в Алматы Как часто алматинцы забывают и теряют свои вещи в автобусах 39 водителей автобусов оштрафовали за использование телефона за рулем в Шымкенте

«До 1 декабря текущего года на автобусах, находящихся в собственности автопарка, будет установлена электронная билетная система ТОО «Alem Pay». А со второй половины декабря планируется установить систему на всех внутригородских маршрутах. Это новшество поможет следить за соблюдением времени работы, скорости движения, сохранением частоты движения автобусов», - сказал замакима города.

С января 2020 года будет введен новый тариф на общественный транспорт. За проезд на внутригородских маршрутах будет установлена цена: через онлайн-платежи - 80 тенге, наличными – 150 тенге. С помощью одной карты у граждан появится возможность передвигаться на всех автобусах.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Кызылординская область, Транспорт, Цифровой Казахстан,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив