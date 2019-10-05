На электронную билетную систему перейдут автобусы в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - С декабря в Кызылорде городской общественный транспорт полностью перейдет на электронную билетную систему. Об этом в ходе пресс-конференции в региональной службе коммуникаций сообщил заместитель акима города Ерлан Бердибаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Кызылординской области.

«До 1 декабря текущего года на автобусах, находящихся в собственности автопарка, будет установлена электронная билетная система ТОО «Alem Pay». А со второй половины декабря планируется установить систему на всех внутригородских маршрутах. Это новшество поможет следить за соблюдением времени работы, скорости движения, сохранением частоты движения автобусов», - сказал замакима города.

С января 2020 года будет введен новый тариф на общественный транспорт. За проезд на внутригородских маршрутах будет установлена цена: через онлайн-платежи - 80 тенге, наличными – 150 тенге. С помощью одной карты у граждан появится возможность передвигаться на всех автобусах.