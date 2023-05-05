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На экспрессе в Хогвартс: детская железная дорога открыла сезон в Караганде

Редактор:  
Ринат Дусумов
5 Мая 2023, 22:02
На экспрессе в Хогвартс: детская железная дорога открыла сезон в Караганде Фото: gov.kz

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинская детская железная дорога открыла сезон. С 4 мая можно будет отправиться с платформы 9 ¾ на экспрессе «Хогвартс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Поезд будет курсировать по четвергам и пятницам с 12:00 до 18:00. По субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни – с 11:00 до 18:00.

Цена билета — 200 тенге. Для детей до трёх лет проезд бесплатный.
За один рейс могут прокатиться до 120 человек. Протяжённость маршрута – 4,5 км, время в пути не более 20 минут.

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