На экспорт отправятся первые термовагоны производства СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области Петропавловский завод тяжелого машиностроения собрал первую партию термовагонов для перевозки скоропортящейся продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима области, вагоны прошли все испытания. Спрос на них есть. Завод получил первые заказы из России. ПЗТМ готов перейти на серийный выпуск термовагонов и увеличить количество рабочих цеха до 150 человек.





Предприятие посетил аким области Кумар Аксакалов. Он посмотрел новое производство, современные станки, которые завод приобретает по Комплексному плану развития региона.

Всего ПЗТМ закупит 39 современных станков, 22 уже установили. Весь процесс управляется компьютером. Это позволит повысить производительность труда, освоить новые виды продукции и увеличить объем производства. В прошлом году завод выпустил продукции на сумму 3,4 млрд тенге. До конца этого года ожидается 9,4 млрд тенге.





На своей странице глава региона поделился впечатлениями от посещения завода и познакомил с молодыми сотрудниками предприятия.





«Виктор Звягинцев - молодой работник ПЗТМ. Недавно он старый станок заменил на современную технику. Весь процесс управляется компьютером. Долгое время на ПЗТМ заводчане работали на старом и изношенном оборудовании. Станочный парк практически не обновлялся. Сейчас при поддержке государства идет обновление оборудования. 1 станок заменяет 10 старых», - написал К.Аксакалов.







