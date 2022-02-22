На экспорт отправлено 5 миллионов тонн серы из месторождения Кашаган
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- На экспорт отправлено 5 миллионов тонн серы нефтегазового месторождения Кашаган, разработка которого ведется в Каспийском море на территории Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе международного консорциума, разрабатывающего месторождение, переработка высокосернистого газа, а также безопасное и эффективное управление процессом производства серы являются крайне важными для проекта. Ежедневно производится около 4000 тонн серы, которая отправляется на экспорт. Кашаганская сера транспортируется по сети железных дорог до международных терминалов.
Наша справка. Кашаган — крупное шельфовое нефтегазовое месторождение Казахстана, расположено в 80 км от города Атырау, в северной части Каспийского моря. Глубина шельфа составляет 3 - 7 м. Месторождение открыто 30 июня 2000 года скважиной «Восток-1». Является одним из самых крупных месторождений в мире, открытых за последние 40 лет. Промышленная добыча на месторождении началась 11 сентября 2013 года. Разработка месторождения ведется с помощью искусственных островов.
Работы ведутся в сложных условиях: шельфовая зона, неблагоприятное сочетание мелководных условий и ледообразования (около пяти месяцев в году), экочувствительная зона, большие глубины залегания месторождения (до 4800 м), высокое пластовое давление (80 МПа), высокое содержание сероводорода (до 19%).
Фото иллюстративное: amootiranian.com
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