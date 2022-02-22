+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На экспорт отправлено 5 миллионов тонн серы из месторождения Кашаган

22 Февраля 2022 19:45
Поделиться:
На экспорт отправлено 5 миллионов тонн серы из месторождения Кашаган

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- На экспорт отправлено 5 миллионов тонн серы нефтегазового месторождения Кашаган, разработка которого ведется в Каспийском море на территории Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Проверки крупных импортеров из КНР завершаются в РК
Снят запрет на вывоз с территории Казахстана картофеля и моркови Казахстан и Иран обсуждают пути расширения торговли и способы репатриации капитала В Тегеране успешно прошла казахстанская бизнес-миссия

Как сообщили в пресс-службе международного консорциума, разрабатывающего месторождение, переработка высокосернистого газа, а также безопасное и эффективное управление процессом производства серы являются крайне важными для проекта. Ежедневно производится около 4000 тонн серы, которая отправляется на экспорт. Кашаганская сера транспортируется по сети железных дорог до международных терминалов.
Наша справка. Кашаган — крупное шельфовое нефтегазовое месторождение Казахстана, расположено в 80 км от города Атырау, в северной части Каспийского моря. Глубина шельфа составляет 3 - 7 м. Месторождение открыто 30 июня 2000 года скважиной «Восток-1». Является одним из самых крупных месторождений в мире, открытых за последние 40 лет. Промышленная добыча на месторождении началась 11 сентября 2013 года. Разработка месторождения ведется с помощью искусственных островов.

Работы ведутся в сложных условиях: шельфовая зона, неблагоприятное сочетание мелководных условий и ледообразования (около пяти месяцев в году), экочувствительная зона, большие глубины залегания месторождения (до 4800 м), высокое пластовое давление (80 МПа), высокое содержание сероводорода (до 19%).



Фото иллюстративное: amootiranian.com
Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Экономика  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
Проверки крупных импортеров из КНР завершаются в РК
Снят запрет на вывоз с территории Казахстана картофеля и моркови
Казахстан и Иран обсуждают пути расширения торговли и способы репатриации капитала
В Тегеране успешно прошла казахстанская бизнес-миссия
Популярное
1 Город с самым низким охватом ревакцинации назвал Премьер-Министр РК
2 Прогноз по росту курса доллара к тенге дал эксперт
3 Беременная женщина участвовала в ограблении оружейного магазина в Алматы
4 Отец сгоревших в машине детей скончался в больнице в Актюбинской области
5 Первый заместитель начальника назначен в департаменте полиции ВКО
6 Разработаны критерии по мобильным переводам физлиц в Казахстане
Читайте также
Четыре млн таможенных деклараций выпустили отечественные инфосистемы
Проверки крупных импортеров из КНР завершаются в РК
Город с самым низким охватом ревакцинации назвал Премьер-Министр РК
Прогноз по росту курса доллара к тенге дал эксперт
Беременная женщина участвовала в ограблении оружейного магазина в Алматы
Отец сгоревших в машине детей скончался в больнице в Актюбинской области
Первый заместитель начальника назначен в департаменте полиции ВКО
Разработаны критерии по мобильным переводам физлиц в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив